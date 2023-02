Suzano e prefeitura vão recuperar a Av. Nicolau João Abdalla

A Prefeitura de Americana e a empresa Suzano Papel e Celulose vão fazer uma parceria para recuperar a Avenida Nicolau João Abdalla, região do Parque Nova Carioba.

O secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves, esteve no local nesta sexta-feira (03) acompanhado do coordenador de Logística Florestal, Domingos Raimundo Filho, do consultor de Logística, Edson Jagher, ambos representantes da empresa Suzano, e do engenheiro da empresa de transportes ACT, Milton Souto, avaliando melhorias para a via.

“Iniciamos as tratativas para recuperar e melhorar alguns pontos das avenidas Nicolau João Abdalla e Lírio Correa em parceria com a empresa Suzano. Esse também é um desejo do prefeito Chico Sardelli e iniciaremos o mais rápido possível o levantamento dos custos”, afirmou o chefe da pasta.

“Essas parcerias são muito importantes para continuarmos progredindo nos serviços de infraestrutura da nossa cidade. Agradecemos pelo interesse e apoio da empresa Suzano”, disse o prefeito Chico Sardelli.

O secretário acompanhou os responsáveis das empresas em alguns pontos que necessitam de melhorias de solo e adequação da via para diminuir o impacto, principalmente, dos transportes de cargas, evitando assim risco de acidente.

O diretor da Sosu, Claudemir Rodrigues, também esteve no encontro e iniciará os estudos para a realização da recuperação. Responsável pela equipe de tapa-buraco e recapeamento da Sosu, Walter Rodrigues, também acompanhou a vistoria no local.

