A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, é uma das empresas reconhecidas pelo Prêmio Eco 2022, com o Projeto “Geração de Valor pela Diversidade”. Promovida pela Amcham, Câmara norte-americana no Brasil, em correalização com a Época Negócios, a premiação destaca ações e ideias empresariais voltadas à sustentabilidade consideradas referência na agenda ESG (sigla em inglês para ambiental, social e governança).

Com o tema “Diversificar para sustentar – para além da monocultura de ideias”, a 39ª edição do prêmio destacou as iniciativas em prol da Diversidade e Inclusão. As companhias foram reconhecidas a partir de duas categorias: “Práticas de Sustentabilidade em Processos”, na qual a Suzano foi uma das sete empresas prestigiadas, e “Práticas de Sustentabilidade em Produtos ou Serviços”.

Na primeira categoria são analisados os processos de negócios que levam em consideração atributos de sustentabilidade na operacionalização, em suas políticas, além dos indicadores de resultados. Já a categoria “Práticas de Sustentabilidade em Produtos ou Serviços” refere-se aos produtos ou serviços que possuem atributos de sustentabilidade incorporados.

“A forma genuína como a Suzano valoriza a agenda da diversidade, equidade e inclusão foi um dos fatores que me levaram a ingressar na companhia. Ao promovermos um ambiente mais diverso e inclusivo, asseguramos a existência de uma maior pluralidade de ideias e conseguimos intensificar o engajamento e o sentimento de pertencimento das pessoas. Dessa forma, reforçamos pilares importantes para o fortalecimento da nossa estratégia de negócio”, afirma Cristina Gil, diretora executiva de Sustentabilidade e Comunicação da Suzano. “Esse prêmio é um reconhecimento aos mais de 17 mil colaboradores e colaboradoras da companhia que nos ajudam a evoluir diariamente nessa jornada mais inclusiva”, complementa.

Ao todo, foram inscritos 108 projetos no Prêmio Eco 2022. Eles passaram por 30 dias de análise, feita por 47 jurados e juradas especialistas em ESG no País.

Sobre a Suzano

A Suzano é referência global no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras, de origem renovável, e tem como propósito renovar a vida a partir da árvore. Maior fabricante de celulose de eucalipto do mundo e uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, atende mais de 2 bilhões de pessoas a partir de 11 fábricas em operação no Brasil, além da joint operation Veracel. Com 98 anos de história e uma capacidade instalada de 10,9 milhões de toneladas de celulose de mercado e 1,4 milhão de toneladas de papéis por ano, exporta para mais de 100 países. Tem sua atuação pautada na Inovabilidade – Inovação a serviço da Sustentabilidade – e nos mais elevados níveis de práticas socioambientais e de Governança Corporativa, com ações negociadas nas bolsas do Brasil e dos Estados Unidos. Para mais informações, acesse: www.suzano.com.br.