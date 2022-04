A Suzano abriu as inscrições para o segundo ciclo do Plante o Futuro, Programa de Estágio Técnico da companhia. As vagas são voltadas para pessoas com 18 anos ou mais com disponibilidade em horário integral, cursando nível técnico no período noturno em áreas como Papel e Celulose, Química, Segurança do Trabalho, Logística, Manutenção Mecânica, Manutenção Elétrica e Florestal, entre outras correlatas. As oportunidades são destinadas a pessoas com formação prevista a partir de fevereiro de 2023.

A companhia oferece mais de 70 vagas para atuação nas cidades de Jacareí, Limeira e Suzano, todas no estado de São Paulo; Aracruz e Cachoeiro do Itapemirim, ambas no Espírito Santo; Imperatriz, no Maranhão; Mucuri, na Bahia; Maracanaú, no Ceará; e Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul.

As pessoas selecionadas para o Plante o Futuro – Programa de Estágio Técnico da Suzano atuarão em áreas como Logística, Manutenção Industrial, Engenharia de Processos e Qualidade, Segurança Florestal, Produção, Suprimentos e Colheita, entre outras.

Os novos talentos iniciarão a atuação na companhia a partir de agosto e terão acesso a benefícios como bolsa-auxílio, assistência médica e seguro de vida, vale-refeição ou refeitório nas unidades industriais, além de vale-transporte ou fretado nas unidades industriais e cesta de Natal.

“No Programa de Estágio Técnico nós valorizamos muito as habilidades comportamentais, por isso buscamos candidatos com perfil colaborativo, comunicativo, proativo e que acredita no poder de transformação”, diz Thiago Tavares, gerente de Gente e Gestão da Suzano.

O processo seletivo para o Plante o Futuro será 100% online e terá entre suas etapas uma apresentação pessoal, a dinâmica de grupo e entrevista individual com o gestor da área. Para se candidatar, é necessário se inscrever até 6 de maio no site https://jobs.kenoby.com/estagiotecnicosuzano.