Suzano abre banco de talentos para pessoas com deficiência (PcD)

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, abriu um banco de talentos voltado para PcDs (Pessoas com Deficiência) com o intuito de recrutar candidatos e candidatas para futuras vagas na Unidade de Limeira (SP). A iniciativa faz parte das ações da companhia para reduzir desigualdades sociais e promover a diversidade, equidade e igualdade no mercado de trabalho. Todas as pessoas interessadas em seguir uma carreira na empresa podem se inscrever e participar de futuras seleções realizadas pela Suzano.

Para acessar o banco de talentos exclusivo para Pessoas com Deficiência (PcDs) basta acessar o link: https://bit.ly/3PvoJKY. Mais detalhes sobre os processos seletivos, assim como os benefícios oferecidos pela empresa, estão disponíveis na Plataforma de Oportunidades da Suzano (https://jobs.kenoby.com/Suzano). Na página, candidatos e candidatas também poderão acessar todas as vagas abertas no Estado de São Paulo e em outras unidades da Suzano no País.

“Iniciativas como estas estão alinhadas com os Compromissos para Renovar a Vida assumidos pela Suzano. Para nós, trabalhar a diversidade, equidade e inclusão é fundamental e faz parte de nossa estratégia de negócio. Em um ambiente diverso e inclusivo, os colaboradores e as colaboradoras se sentem mais envolvidos e envolvidas, a criatividade e as contribuições proliferam e, ao mesmo tempo, as taxas de atratividade e retenção de novos talentos aumentam. Por isso, nossos processos seletivos são abertos a todas as pessoas interessadas, sem distinção de qualquer espécie, raça, cor, convicção política, gênero, religião, orientação sexual, idade, local de nascimento, deficiência, entre outros.”, ressalta Rachel Velloso, gerente de Gente e Gestão da Suzano.

Diversidade e inclusão

Em 2020, como parte de sua estratégia de Sustentabilidade, a Suzano lançou as metas de longo prazo da companhia. Entre elas, estão os compromissos de alcançar, até 2025, um ambiente 100% inclusivo para pessoas com deficiência e garantir 100% de acessibilidade para o público PcD. Além deles, a empresa também quer alcançar 30% de pessoas negras e 30% de mulheres em cargos de liderança, além de possibilitar um ambiente 100% inclusivo também para pessoas LGBTQIAP+.

Sobre a Suzano

A Suzano é referência global no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras, de origem renovável, e tem como propósito renovar a vida a partir da árvore. Maior fabricante de celulose de eucalipto do mundo e uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, atende mais de 2 bilhões de pessoas a partir de 11 fábricas em operação no Brasil, além da joint operation Veracel. Com 98 anos de história e uma capacidade instalada de 10,9 milhões de toneladas de celulose de mercado e 1,4 milhão de toneladas de papéis por ano, exporta para mais de 100 países. Tem sua atuação pautada na Inovabilidade – Inovação a serviço da Sustentabilidade – e nos mais elevados níveis de práticas socioambientais e de Governança Corporativa, com ações negociadas nas bolsas do Brasil e dos Estados Unidos. Para mais informações, acesse: www.suzano.com.br

