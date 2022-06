A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, anuncia a criação da Suzano Ventures, o Corporate Venture Capital da companhia que terá US$ 70 milhões em recursos disponíveis para serem investidos em startups. A partir da iniciativa, a Suzano pretende acelerar o processo de Inovação aberta e se tornar uma plataforma global no estímulo ao empreendedorismo em torno de soluções para a bioeconomia com base na floresta plantada.

A prioridade neste primeiro momento será dada a startups e/ou empresas com inovações em negócios a partir de novas tecnologias e aplicações de biomassa celulósica, soluções que fomentem o uso de embalagens celulósicas, além de agtechs que acelerem a produtividade agroflorestal e a captura, mensuração e gestão do sequestro de carbono. Os aportes serão realizados em negócios em estágio inicial (Seed) e mais estruturados (Series A). A Suzano Ventures também terá uma estrutura de programas de aceleração com equity para alavancar soluções que estejam em estágio laboratorial ou buscando validação comercial (pré-Seed).

Os investimentos selecionados estarão alinhados à estratégia de longo prazo da Suzano, que tem na Inovabilidade, ou seja, a inovação a serviço da sustentabilidade, uma alavanca importante para seu negócio. Ao mesmo tempo, aproximarão ainda mais a companhia do ecossistema de empreendedores que vislumbram fortalecer a bioeconomia a partir do desenvolvimento e aplicação de tecnologias de baixo carbono. A Suzano Ventures estará presente nos principais ecossistemas de inovação e poderá realizar investimentos em startups no Brasil e no exterior.

“O venture capital da Suzano é um instrumento de inovação aberta da companhia com o propósito de acelerar e construir a Suzano do futuro. Ela estará presente em diferentes mercados, com diferentes produtos e novas rotas tecnológicas. Acreditamos que, juntos com o nosso ecossistema, podemos fazer parte da renovação do modo de vida, a partir do desenvolvimento contínuo e acelerado de soluções na área de bioeconomia com base na biomassa florestal”, afirma Julio Ramundo, Diretor de Negócios de Carbono e Corporate Venture da Suzano.

A Suzano tem investido em startups ao longo dos últimos anos com o objetivo de identificar novas avenidas de aplicação da biomassa de eucalipto. Entre os casos de sucesso está a empresa finlandesa Spinnova, responsável pelo desenvolvimento da tecnologia para a produção da primeira fibra têxtil sustentável do mundo desenvolvida a partir de celulose microfibrilada (MFC) de madeira — fibra de celulose reduzida a dimensões nano, fruto de inovação disruptiva.

O investimento inicial da Suzano na Spinnova foi de € 5 milhões e ocorreu em 2017, seguido por rodadas de aporte complementares até 2021, quando a empresa europeia abriu seu capital com um valor de mercado de € 390 milhões. Atualmente, está sendo construída a fábrica da Woodspin, joint venture entre a Suzano e a Spinnova, com previsão de produção da fibra para marcas têxteis globais ainda em 2022.

Agora, com a Suzano Ventures, a companhia pretende garantir maior agilidade na análise de projetos e startups com propostas e soluções às verticais e teses de investimento definidas. Para isso, contará com um time dedicado para sua operação, enquanto a governança para avaliação técnica e financeira dos targets de investimento incluirá especialistas de P&D da companhia, que já estão presentes em ecossistemas de inovação no Brasil, na América do Norte, na China e em Israel.

Sobre a Suzano

A Suzano é referência global no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras, de origem renovável, e tem como propósito renovar a vida a partir da árvore. Maior fabricante de celulose de eucalipto do mundo e uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, atende mais de 2 bilhões de pessoas a partir de 11 fábricas em operação no Brasil, além da joint operation Veracel. Com 98 anos de história e uma capacidade instalada de 10,9 milhões de toneladas de celulose de mercado e 1,4 milhão de toneladas de papéis por ano, exporta para mais de 100 países. Tem sua atuação pautada na Inovabilidade – Inovação a serviço da Sustentabilidade – e nos mais elevados níveis de práticas socioambientais e de Governança Corporativa, com ações negociadas nas bolsas do Brasil e dos Estados Unidos. Para mais informações, acesse: www.suzano.com.br