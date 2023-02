Sushi Japão. Brasileiro destaque na Copa do Mundo

Existe Copa de Sushi

O brasileiro Cléber Araraki, patrocinado pelo grupo de pescados Frumar, de São Leopoldo/RS, foi destaque na Copa do Mundo do Sushi, no Japão. No torneio, realizado no maior mercado de frutos do mar do mundo, o Toyosu Market (Tóquio) entre os dias 19 e 21 de janeiro, o brasileiro recebeu o certificado de Revelação da Copa do Mundo.

Para o diretor da Frumar, Éder Krumenauer, foi uma satisfação e um orgulho patrocinar o brasileiro qualificado para o principal torneio de sushi do mundo, já que para disputar a Copa é necessário convite dos promotores do evento, a Associação Geral de Sushi do Japão, e qualificação de proficiência internacional emitida pela World Sushi Skillis Association. “O nosso apoio é um reconhecimento ao talento brasileiro e ao desenvolvimento da culinária oriental no Brasil”, avalia.

Talento

Cléber Araraki tem 22 anos de experiência no setor culinária e segue estudando para aprimorar ainda mais as técnicas, especificamente, na cozinha oriental. Em 2016, o profissional conquistou o 3º lugar na Copa Brasil de Melhor Sushiman e atualmente é chef e proprietário do Pappa Gohan, em São Paulo/SP.

O evento

A Copa do Mundo (World S Cup) é realizada há 10 anos pela Associação Nacional do Japão, e tem o objetivo de difundir a técnica da culinária japonesa no mundo. Com um júri composto por experts do prato, o torneio é antecedido por um período de quatro dias de treinamento na Nagoya School, de Tóquio. Após o treinamento, os classificados iniciam os trabalhos desenvolvendo sushi estilo clássico ou criativo. “A disputa foi muito acirrada, com os melhores competidores do mundo na arte do sushi. Fiquei orgulhoso com a posição e sobretudo com o reconhecimento como revelação do torneio”, avalia Cléber. A 10ª edição da Copa do Mundo foi vencida por Richard Tomás, da República Tcheca. Nos segundo e terceiro lugares ficaram os representantes franceses Pankar Michaël e Marie Seguin, respectivamente.

