“Meu pai não gosta de ir ao médico, não gosta de fazer exames!”. Quantas vezes ouvimos essa frase, um dos reflexos de que “homem não chora”? Em 2009, foi criada a Política Nacional de Atenção Integral da Saúde do Homem, frente a um panorama nacional onde os homens acessam o serviço de saúde por meio da atenção especializada, ou seja, quando já há agravo do estado de saúde, com difícil possibilidade de resolução (BRASIL, 2009; ASSIS et al.,2018). Estudos apontam que a criação de políticas públicas não foram o suficiente para que o homem dê mais atenção a si próprio e viu-se que tabus precisam ser quebrados, sendo necessária a desconstrução da figura masculina como forte e invulnerável (NASCIMENTO et al., 2022).

Assim, para esse Dia dos Pais que tal um pouco mais de informação, de autocuidado, de trocarmos a medicina curativa pela preventiva e, assim, trazer mais qualidade de vida para nosso pai? Se você é pai ou se preocupa com a saúde do seu pai, não deixe de conferir os sete suplementos que contribuem com a saúde e com a fertilidade masculina.

Quando se fala em prevenção de doenças, os antioxidantes são a classe de suplementos que não pode faltar para o seu pai.

Os antioxidantes são um conjunto de substâncias, vitaminas, minerais, enzimas entre outros, que podem atrasar ou inibir as lesões causadas pelo excesso de radicais livres. A principal função dos antioxidantes é doar elétrons ao átomo desestruturado com o objetivo de atenuar os processos oxidativos e diminuir os danos moleculares nas células (ROCHA et al., 2016). Os danos oxidativos induzidos nas células e tecidos têm sido relacionados com a etiologia de várias doenças, incluindo as cardiopatias, aterosclerose e problemas pulmonares, envelhecimento, artrite, catarata, diabetes, disfunção cerebral, enfisema, esclerose múltipla, câncer, inflamações crônicas, doenças do sistema imune, infecção e em alguns casos, doenças de Alzheimer. Os danos no DNA causados pelos radicais livres também desempenham um papel importante nos processos de mutagênese e carcinogênese (CAVALARI e SANCHES, 2018).

Uma alimentação rica em alimentos frescos, como frutas, verduras e oleoginosas pode garantir os compostos antioxidantes que precisamos, mas essa nem sempre é a realidade, principalmente na alimentação dos homens. A suplementação das vitaminas C e E é relevante pois mostram efeito cooperativo, a interação dessas vitaminas é efetiva na inibição da peroxidação dos lipídios das membranas celulares e na proteção do DNA (CAVALARI e SANCHES, 2018). Além disso, essas duas vitaminas também têm efeito protetor quanto a fertilidade do homem. A vitamina E serve como um escudo protetor contra o dano oxidativo ao espermatozóide (CABIAGHI e ROSA, 2012). E a vitamina C, encontrada em quantidade significativa no plasma seminal, tem função essencial para a motilidade dos espermatozóides (MILANEZ E MELO, 2022), sua administração para tal efeito seria de 1000mg/dia (SAVIOLI, 2017).

A vitamina C é necessária para combater infecções, melhorar a absorção do ferro, reduzir o nível de triglicerídeos e de colesterol, além de fortalecer o sistema imunológico. Sua forma oral está associada a diminuição de risco para certos tipos de câncer, doenças cardiovasculares e cataratas, bem como na cicatrização de feridas (CAVALARI e SANCHES, 2018).

Outro potente antioxidante que não pode faltar na suplementação do papai é o zinco. O Zinco é um mineral que atua como anti-inflamatório e integra o sistema de defesa antioxidante do nosso organismo (JAROSZ et al., 2017). O zinco tem função primordial no sistema imunológico, influenciando na proliferação e maturação das células de defesa. Quem apresenta deficiência deste mineral fica suscetível a infecções (WESSEL et al., 2017). O zinco atua na regulação dos níveis de testosterona e da quantidade de espermatozoide, podendo sua deficiência acarretar infertilidade masculina (Queiroz e Arruda, 2006). A dose adequada de zinco por dia para reduzir anticorpos anti espermáticos e melhorar a fertilidade é de 15mg por dia (FALLAH et al., 2018).

Diretrizes atuais, como a American Heart Association e a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomendam a suplementação de Ômega-3, visto que a ingestão adequada desse nutriente somente pela alimentação é insuficiente para a maioria das pessoas. Os ácidos graxos ômega-3 são importantes no tratamento e prevenção de doenças cardiovasculares, não dispensando a promoção dos hábitos e práticas de estilo de vida saudáveis como fatores-chave da saúde cardiovascular (LETRO et al., 2021). O ômega-3 também atua no fortalecimento do espermatozóide e na sua movimentação ao encontro do óvulo, tendo em vista a melhora apresentada na vascularização da circulação sanguínea pelos órgãos genitais do homem, evitando a disfunção erétil (CAMBIAGHI e ROSA, 2012). A dose recomendada para auxiliar na fertilidade masculina é de 400 a 800mg de DHA ou 1865mg de EPA +DHA por dia durante 12 a 32 semanas (BANAFSCHE et al., 2018).

Para o papai que quer entrar no shape ou precisa, pois circunferência abdominal aumentada é risco de doença cardiovascular, a L-carnitina pode ser usada sem contraindicação, pois não tem efeito estimulante como a cafeína. A L-carnitina, considerada um dipeptídeo, é formada pelos aminoácidos Lisina e Metionina, tem a função de transportar gordura do organismo para ser usada como fonte de energia. A L-carnitina também contribui para a fertilidade masculina, pois apresenta papel importante na motilidade adequada dos espermatozoides (SAVIOLI, 2017). A dose dia indicada de L-carnitina, tanto para mobilização de gordura corporal quanto para melhorara a motilidade de espermatozoide deve ser de 1g a 2g/dia.

Para a falta de disposição e a melhora do desempenho sexual e da libido, o PTH é um suplemento completo. Trata-se de uma fórmula que combina maca peruana, zinco, magnésio e vitamina B6, ou seja, um potente precursor hormonal.

E, se o papai é um esportista, o TPC pode ajudar no aumento do desempenho. Composto por óleo de arroz, maca peruana, óxido de magnésio, acetato de DL alfa tocoferol, óxido de zinco, vitamina B6 e vitamina B12, a fórmula, super completa, estimula o organismo a produzir testosterona e liberar o hormônio do crescimento, o que favorece o ganho de massa muscular.

*Cintia dos Santos Moser é nutricionista na Dr. Shape.

