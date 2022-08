Com a rotina corrida do dia-dia, nós temos dificuldade em manter uma alimentação 100% saudável. Isso faz com que, por vezes, coloquemos nossa saúde em risco.

O corpo é o santuário onde habitamos. E, por isso, é importante sempre ter uma saúde de ferro, mesmo no meio da correria da vida. Existem meios para reduzir o impacto das junk foods na nossa vida. O principal deles é o uso regular de bons suplementos naturais.

Com eles, conseguimos manter o pique sem precisar consumir medicamentos extras.

Abaixo segue uma breve lista com suplementos que poderão te ajudar na tarefa de encarar o corre corre da vida insana que vivemos.

1 Própolis

A imunidade representa o conjunto de mecanismos de defesa, responsáveis por combater a proliferação de agentes nocivos ao corpo humano. Por isso, é essencial estar alerta quanto aos sinais do seu organismo.

E a melhor forma de garantir toda a saúde e qualidade de vida para a sua rotina, é inserir no dia a dia ativos imunizantes de qualidade premium, como o extrato de Própolis . Ele é uma mistura de pólen, cera e resinas vegetais que as abelhas coletam na natureza.

2 Ômega 3

Chegar à velhice com saúde e felicidade é o que todos esperam para os próximos anos, não é mesmo? Saiba que a disposição para curtir a melhor fase ao lado de quem você ama depende do cuidado empenhado hoje em seu dia a dia.

O Ômega 3 é um suplemento para a saúde do cérebro e coração.

Potente antioxidante natural com propriedades anti-inflamatórias, ele estimula o funcionamento cardiovascular, diminui os riscos de triglicerídeos e previne o infarto.

3 Biotina, Silício e Colágeno

Cuidar da beleza também é uma forma de garantir qualidade de vida e autocuidado. Por isso, é importante potencializar a saúde dos fios.

A união entre compostos bioativos de vitaminas, minerais e nutrientes 100% naturais, proporcionam brilho intenso, força e ação antioxidante para o seu organismo. Fórmulas contendo Biotina, Silício e Colágeno além da saúde capilar, cuida do fortalecimento das unhas e viçosidade da pele.

4 Compostos vitamínicos

Reunindo vários nutrientes em apenas uma cápsula, esses compostos estimulam o fortalecimento da imunidade. O que isso significa? Mais energia e disposição para uma rotina completa.

A presença das vitaminas A, C, D e E, colaboram para uma ação antioxidante, metabólica e resistente aos radicais livres. Já as vitaminas do complexo B e vitamina K2, contribuem na melhoria das funções cerebrais e ósseas.

5 Zinco, Cobre e Selênio

Esses 3 minerais promovem o desenvolvimento e a comunicação das células imunológicas, ajuda na síntese de neurotransmissores, contribui para prevenção de doenças cerebrais degenerativas, ajuda a converter os hormônios da tireóide em suas formas ativas.

6 Vitaminas D3 K2&A

A Vitamina D é um dos nutrientes mais importantes do organismo por atuar na absorção intestinal de cálcio, magnésio e fosfato.

Aliada à Vitamina K2, o suplemento com fórmula exclusiva e qualidade de ponta, promove uma ação antienvelhecimento enquanto previne doenças cardiovasculares e ósseas.

Para completar a nutrição do suplemento D3 Vitamin, a Vitamina A atua como agente antioxidante e metabólico, que tem um importante papel nos cuidados com a visão e manutenção da pele.

O uso de suplementos naturais ajuda na proteção e enriquecimento do organismo.

Lembrando que é sempre bom consultar um médico para avaliar suas reais necessidades.