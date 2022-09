Os principais players do mercado do varejo se reuniram nesta segunda-feira, 19, para falar das mudanças econômicas no ecossistema dos supermercados. O encontro aconteceu durante a ABRAS 2022, principal evento sobre tendências e inovações no setor, em Campinas – SP.

Os executivos abordaram temas sobre o comportamento da indústria varejista atrelado à prática do consumidor. A proposta do encontro é para desenvolver um melhor fluxo de resultado nas empresas do ramo com foco em uma experiência de compra ao proporcionar soluções de alta-performance na loja.

De acordo com o diretor de produtos da Pricefy, startup de tecnologia para o varejo, Alex Terra, o cliente do futuro busca um ambiente de compras dinâmico e personalizado. “Temos que estar preparados para lidar com a experiência do consumidor, independente de onde ele iniciar o processo, sendo da loja física para on-line ou da on-line para física”, analisa.

A convenção realizada pela Associação Brasileira de Supermercados segue até esta terça-feira, 20, e deve reunir cerca de 1200 supermercadistas, 27 associações estaduais, além de representantes dos poderes legislativo, executivo, agências reguladoras e organismos internacionais.