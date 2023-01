Supermercado Paraná abre 4ª unidade em Nova Odessa

A rede de supermercados Paraná inaugurou no último sábado (21/01) mais uma unidade em solo novaodessense, localizada no Centro – a quarta no município e a oitava da rede. O evento foi prestigiado pelo vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho, e pelo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, Rafael Brocchi, que representaram o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho.

Antes da inauguração da loja – que tem 1,3 mil metros de área construída e gerou 60 vagas diretas de emprego na cidade –, centenas de pessoas já aguardavam a abertura oficial para aproveitar as ofertas.

“Estamos contentes com mais esse investimento da rede Paraná na cidade, porque representa mais geração de mais empregos e renda para a população. É uma loja muito bonita, mais uma opção de compras. Agradecemos à direção por acreditar em nossa cidade, e podem contar conosco dentro desse plano de expansão. A nossa gestão tem trabalhado para trazer cada vez mais indústrias e comércios para Nova Odessa”, comentou o vice-prefeito Mineirinho.

Diretor da rede, Gerson Pereira frisou que uma empresa não se faz sozinha, ao enaltecer o trabalho dos funcionários. “Buscamos consolidar cada vez mais a marca dos Supermercados Paraná. Queremos fortalecer e fidelizar nossas lojas nos municípios onde atuamos, e proporcionar mais comodidade aos nossos clientes. É uma honra investir aqui em Nova Odessa, onde operamos desde 2004, devido ao potencial de crescimento, e poder gerar mais empregos. Agradecemos aos colaboradores, porque sem eles isso não seria possível”, garantiu.

“Desejo sorte e felicidade à família. Estamos felizes com a inauguração da quarta loja em Nova Odessa, porque só aqui foram geradas 60 vagas de emprego. O Paraná é nosso parceiro, inclusive viabilizou a realização da Feira Noturna na área de estacionamento na unidade do Jardim Santa Rita, onde também gerou mais empregos, ajudando a fomentar a economia do município”, completou o secretário Rafael Brocchi.

“É bom ver como Deus abençoa quem trabalha com dedicação e amor pelo que faz. É muito importante mais essa unidade da região central de Nova Odessa, porque além de ser mais opção de compras aos consumidores, também gerou mais empregos para nossa gente. No que depender da Prefeitura de Nova Odessa, vocês podem contar com a gente”, agradeceu o prefeito Leitinho.

A REDE

Além das quatro lojas em Nova Odessa – localizadas no Jardim Santa Rita 2, no Jardim Bela Vista, no Centro e no Jardim São Manoel (está última fechada para reforma do prédio, pois será ampliada dos atuais 560 metros quadrados de área construída para cerca de 4 mil metros) –, a rede também está presente em Americana, Sumaré e Campinas.

O grande plano de expansão das atividades da rede em Nova Odessa, incluindo as duas mais recentes – no Bela Vista e no Centro – já havia sido anunciado em setembro de 2021 pelo diretor Gerson Pereira ao prefeito Cláudio Schooder. A quarta loja da rede de Supermercados Paraná em Nova Odessa está localizada na Rua 15 de Novembro, nº 148, no Centro, e funciona de segunda a sábado, das 7h às 21h, e domingos e feriados, das 7h às 18h.

