Em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a rede de Supermercados São Vicente está com inscrições abertas para o curso gratuito de formação profissional de açougue em Sumaré.

As vagas são direcionadas a pessoas que buscam uma nova oportunidade no mercado de trabalho ou aperfeiçoamento profissional.

As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de janeiro. Os interessados precisam ter mais de 18 anos, ao menos ensino fundamental incompleto, residir em Nova Odessa, Hortolândia ou Sumaré e enviar o currículo por meio do whatsapp (19) 99616-9933.

Os alunos cursarão mais de 20 horas em aulas teóricas e práticas, aprendendo os principais procedimentos do setor de açougue. Após a conclusão da formação, terão a oportunidade de participar de um processo seletivo para concorrer às vagas da região.

Ao todo, o curso oferece 20 vagas, distribuídas em duas turmas: de manhã – das 8h às 12h – e à tarde de 13h a 17h. As aulas estão previstas para começar no dia 23 de janeiro, na unidade de Sumaré do Arena Atacado, que faz parte da rede São Vicente. A loja fica na Avenida João Argenton, 2001, na Vila Santana, região central.

Mais informações e formulário de inscrição estão disponíveis no site: carreira.svicente.com.br.

Serviço:

Curso Gratuito para Formação Profissional de Açougue

Inscrições: até 8 de janeiro

Vagas: 20

Turmas: manhã (das 8h às 12h) e tarde (das 13h às 17h)

Início das aulas: 23 de janeiro

Local do Curso: Arena Atacado Sumaré – Avenida João Argenton, 2001, Vila Santana