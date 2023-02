Supermercado Dia do centro agora vai reabrir como loja própria

Após um processo de avaliação, a Rede de Supermercados Dia decidiu reabrir, como loja própria, a unidade do Centro de Americana, fechada na primeira quinzena de janeiro.

De acordo com informações da assessoria de imprensa da rede, o local, que antes era uma franquia, será reintegrado à rede com previsão de abertura ainda no primeiro trimestre deste ano.

“O Dia informa que a unidade do centro de Americana, no interior de São Paulo, será reintegrada à rede própria, com reabertura prevista ainda para o primeiro trimestre”, informou a rede, por meio da assessoria.

Desde o fechamento da unidade, que se deu por motivos não revelados, o estacionamento existente vem sendo ocupado por veículos de pessoas que trabalham nas proximidades do local.

