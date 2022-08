Esse mês, a Payface – Startup de reconhecimento facial para pagamentos – anunciou a expansão da parceria com a rede mineira de supermercados D’Ville. Com isso, a rede passa a ser a primeira do Brasil a fazer uso da biometria facial para pagamentos em todos os pontos de venda. Já em operação na loja D‘Ville Supermercados Santa Mônica, o sistema além de proporcionar segurança aos consumidores, viabiliza um procedimento de pagamento 9x mais rápido que os métodos tradicionais, colaborando para a redução das filas no processo de checkout.

Segundo Eládio Isoppo, CEO da Payface, a implementação da tecnologia de reconhecimento facial para pagamentos em toda a rede gera praticidade e agilidade. “O que estamos propondo junto aos nossos parceiros é a melhora significativa na experiência do consumidor no processo de identificação e pagamento. Estar presente em todas as unidades ajuda a viabilizar uma experiência de checkout otimizada em toda a rede e para todos os clientes, além de campanhas de marketing com benefícios exclusivos”, explica.

No caso da varejista mineira, a tecnologia da Payface está integrada ao aplicativo Clube de Vantagens D’Ville, fornecido pela Cresce Vendas. Muitos clientes do app não tinham ainda acesso à tecnologia por frequentarem outras lojas da rede, mas pediam pela inovação. Agora todos poderão usufruir dessa experiência omnichannel. “O D‘Ville tem como princípio trazer soluções inovadoras que viabilizem uma experiência diferenciada para nossos clientes. Com o pagamento por reconhecimento facial, acredito que o processo ficará mais confiável, dificultando fraudes e proporcionando rapidez para o consumidor”, comenta Leandro Borges Carrijo, CEO da rede D’Ville Supermercados.

A finalização da implantação nas lojas do D‘ville nas unidades Centro, Santa Maria e Jardim Karaíba está prevista para o final do trimestre e todos os clientes poderão utilizar a tecnologia, para isso, basta um cadastro no aplicativo da varejista, solicitando a opção de pagamento com o rosto. O Sistema necessita ser veiculado a um cartão de crédito.