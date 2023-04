Super Mário Bros estreia nos cinemas; veja programação

PROGRAMAÇÃO TIVOLI SHOPPING

TIVOLI 1 – SUPER MARIO BROS. – O FILME – DUB (UNIVERSAL PICTURES)



Animação – Dublado – Livre – Duração: 93min.

Mario é um filme baseado na série de video games, Super Mario Bros, da Nintendo. Em Super Mario

Bros. – O Filme, Mario (Chris Pratt) é um encanador qualquer no bairro de Brooklyn junto com seu irmão

Luigi (Charlie Day). Um dia, Mario e Luigi vão para no reino dos cogumelos, governado pela Princesa

Peach (Anya Taylor-Joy), mas ameaçado pelo rei dos Koopas, Bowser (Jack Black), que vai fazer de tudo

para conseguir reinar todos os lugares. É então quando Luigi é raptado por Bowser e o usa para procurar

Mario, o único capaz de deter o Koopa e reestabelexcer a paz. Mario terá que aprender como viver nesse

novo reino perigoso, passando por vários biomas, aprender a dirigir carros, utilizar itens que o fazem

soltar bolas de fogo das mãos, virar um animal e andar em plataformas nada confiáveis. Também estará

acompanhados de amigos, como Toad (Keegan-Michael Key) e Donkey Kong (Seth Rogan).

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h00 – 19h00 – 21h00

Sáb., Feriado: 15h00 – 17h00 – 19h00 – 21h00

Dom.: 11h00 – 15h00 – 17h00 – 19h00 – 21h00

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado



TIVOLI 2 – SUPER MARIO BROS.(ATMOS) DB O FILME (UNIVERSAL PICTURES)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 93min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h00 – 20h00

Sáb., Dom., Feriado: 14h00 – 16h00 – 20h00

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado





TIVOLI 2 – SUPER MARIO BROS.(ATMOS)3D DUB O FILME (UNIVERSAL PICTURES)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 93min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 18h00

Sáb., Dom., Feriado: 18h00

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado



TIVOLI 3 – DEMON SLAYER: TO THE SWORDSMITH VILLAGE – DUB (CINECOLOR FILMS)

Animação – Dublado – 16 Anos – Duração: 120min.

Demon Slayer: Para a Vila do Espadachim é um corte especial que mostrará os dois últimos episódios da

segunda temporada totalmente remasterizados para 4K para cinema e uma hora de material inédito.

Após o cruel assassinato de sua família, Tanjiro Kamado, um menino de bom coração, decide se tornar

um caçador de demônios na esperança de transformar sua irmãzinha Nezuko novamente em humana.

Junto com seus amigos Zenitsu e Inosuke, e um dos membros de mais alto escalão do Demon Slayer

Corps, Tengen Uzui, Tanjiro embarca em uma missão noDistrito do Entretenimento onde encontram os

formidáveis ????demônios de alto escalão Daki e Gyutaro. O primeiro episódio da terceira temporada

também é adicionado à esse compilado, onde verá o início do novo Arco que apresentará dois novos

pilares: Mitsuri Kanroji e Muichiro Tokito, pilares de Amor e Névoa, respectivamente.

Sáb., Dom., Feriado: 14h10

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado



TIVOLI 3 – JOHN WICK 4: BABA YAGA – DUB (PARIS FILMS)

Ação – Dublado – 16 Anos – Duração: 170min.

O assassino profissional John Wick (Keanu Reeves) que estava aposentado precisa continuar sua

jornada em busca de vingança. Ele finalmente descobre um caminho para derrotar a Alta Cúpula para

que possa finalmente ser livre.

No entanto, para isso, deve vencer um novo inimigo com poderosas alianças no mundo inteiro. Nessa

trama, antigos amigos podem se tornar inimigos.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h30 – 19h45

Sáb., Dom., Feriado: 16h30 – 19h45

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado



TIVOLI 4 – O EXORCISTA DO PAPA – DUB (COLUMBIA PICTURES)

Terror / Suspense – Dublado – 16 Anos – Duração: 108min.

O retrato de Gabriele Amorth (Russell Crowe), um padre da vida real que atuou como exorcista-chefe do

Vaticano e que realizou mais de 100 mil exorcismos em sua vida, até falecer aos 91 anos.

Em suas obras, ele detalhou suas memórias de experiências lutando contra os demônios que possuem

as pessoas para o lado do mal. A sinopse completa ainda não foi divulgada.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h50 – 19h15

Sáb., Dom., Feriado: 16h50 – 19h15

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado



TIVOLI 4 – DUNGEONS & DRAGONS (DUB)HONRA ENTRE REBELDES (PARAMOUNT PICTURES)

Aventura/ Fantasia – Dublado – 12 Anos – Duração: 134min.

Em um mundo repleto de dragões, elfos, anões, orcs e outras criaturas fantásticas, sobreviver é sempre

um grande desafio. Raven Hightower é um humano que se arrisca entre os lugares mais perigosos e

misteriosos desse universo, sempre com a ajuda de outros aventureiros que, assim como ele, estão

dispostos a combater o mal e a derrotar as mais terríveis criaturas que surgem em seus caminhos.

Baseado no jogo Dungeons & Dragons, um Role Playing Game (RPG) criado na década de 70.

Sáb., Feriado: 21h30

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado



TIVOLI 4 – PÂNICO VI – DUB (PARAMOUNT PICTURES)

Terror – Dublado – 18 Anos – Duração: 123min.

Sam (Melissa Barrera), Tara (Jenna Ortega) e seus dois amigos sobreviveram a um massacra terrível em

Woodsboro no ano anterior. Para tentar recomeçar a vida, os jovens decidem se mudar para a agitada

cidade de Nova Iorque.

No entanto, uma nova versão Ghostface tentará matá-los a todo custo, dessa vez ainda mais brutal e

determinado a acabar de vez com essa história envolvendo as irmãs Carpenter.

Qui., Seg., Ter., Qua.: 21h30

Dom.: 21h30

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado



TIVOLI 4 – SHAZAM! FÚRIA DOS DEUSES – DUB (WARNER)

Aventura / Ação – Dublado – 12 Anos – Duração: 130min.

Shazam! Fury of the Gods (no original) é a sequência do primeiro filme do herói que acompanha as

aventuras do adolescente orfão Billy Batson (Asher Angel). Basta gritar uma palavra – SHAZAM! – para

que o jovem se transforme no super-herói adulto Shazam (Zachary Levi), dom que recebeu de um antigo

mago. Um menino dentro de um corpo de herói, Shazam se diverte com seus superpoderes e começa a

testar os limites de suas habilidades, mesmo que precise dominar estes poderes rapidamente para lutar

contra as forças do mal, nessa nova aventura.

Sáb., Dom., Feriado: 14h15

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

PARKCITY SUMARÉ

SHAZAM! FÚRIA DOS DEUSES (D) (DUBLADO) (SHAZAM! FURY OF THE GODS)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2022, Idioma: INGLLÊS, Diretor: David F. Sandberg, Duração: 02:10:00h, com: Zachary Levi, Asher

Angel, Jack Dylan Grazer

SALA 1

06/04/2023 – Quinta-Feira: 21:10h

07/04/2023 – Sexta-Feira: 21:10h

08/04/2023 – Sábado: 21:10h

09/04/2023 – Domingo: 21:10h

10/04/2023 – Segunda-Feira: 21:10h

11/04/2023 – Terça-Feira: 21:10h

12/04/2023 – Quarta-Feira: 21:10h



JOHN WICK 4BABA YAGA (D) (DUBLADO) (JOHN WICK 4: BABA YAGA)

Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: ., Duração: 02:50:00h, com: Keanu Reeves Donnie Yen Bill

Skarsgård

SALA 3

06/04/2023 – Quinta-Feira: 21:30h

07/04/2023 – Sexta-Feira: 21:30h

08/04/2023 – Sábado: 21:30h

09/04/2023 – Domingo: 21:30h

10/04/2023 – Segunda-Feira: 21:30h

11/04/2023 – Terça-Feira: 21:30h

12/04/2023 – Quarta-Feira: 21:30h

SALA 5

06/04/2023 – Quinta-Feira: 18:30h

07/04/2023 – Sexta-Feira: 18:30h

08/04/2023 – Sábado: 18:30h

09/04/2023 – Domingo: 18:30h

10/04/2023 – Segunda-Feira: 18:30h

11/04/2023 – Terça-Feira: 18:30h

12/04/2023 – Quarta-Feira: 18:30h



JOHN WICK 4BABA YAGA (L) (LEGENDADO) (JOHN WICK 4: BABA YAGA)

Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: ., Duração: 02:50:00h, com: Keanu Reeves Donnie Yen Bill

Skarsgård

SALA 1

06/04/2023 – Quinta-Feira: 15:40h

07/04/2023 – Sexta-Feira: 15:40h

08/04/2023 – Sábado: 15:40h

09/04/2023 – Domingo: 15:40h

10/04/2023 – Segunda-Feira: 15:40h

11/04/2023 – Terça-Feira: 15:40h

12/04/2023 – Quarta-Feira: 15:40h



SUPER MARIO BROS: O FILME (D) (DUBLADO) (SUPER MARIO BROS: THE MOVIE)

Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Aaron Horvath, Michael Jelenic, Duração: 01:33:00h, com: .

SALA 3

06/04/2023 – Quinta-Feira: 19:20h

07/04/2023 – Sexta-Feira: 19:20h

08/04/2023 – Sábado: 19:20h

09/04/2023 – Domingo: 19:20h

10/04/2023 – Segunda-Feira: 19:20h

11/04/2023 – Terça-Feira: 19:20h

12/04/2023 – Quarta-Feira: 19:20h

SALA 4

06/04/2023 – Quinta-Feira: 14:30h – 16:40h – 18:50h

07/04/2023 – Sexta-Feira: 14:30h – 16:40h – 18:50h

08/04/2023 – Sábado: 14:30h – 16:40h – 18:50h

09/04/2023 – Domingo: 14:30h – 16:40h – 18:50h

10/04/2023 – Segunda-Feira: 14:30h – 16:40h – 18:50h

11/04/2023 – Terça-Feira: 14:30h – 16:40h – 18:50h

12/04/2023 – Quarta-Feira: 14:30h – 16:40h – 18:50h

SALA 5

06/04/2023 – Quinta-Feira: 14:00h

07/04/2023 – Sexta-Feira: 14:00h

08/04/2023 – Sábado: 14:00h

09/04/2023 – Domingo: 14:00h



SUPER MARIO BROS: O FILME 3D (D) (DUBLADO) (SUPER MARIO BROS: THE MOVIE)

Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Aaron Horvath, Michael Jelenic, Duração: 01:33:00h, com: .

SALA 3

06/04/2023 – Quinta-Feira: 15:00h – 17:10h

07/04/2023 – Sexta-Feira: 15:00h – 17:10h

08/04/2023 – Sábado: 15:00h – 17:10h

09/04/2023 – Domingo: 15:00h – 17:10h

10/04/2023 – Segunda-Feira: 15:00h – 17:10h

11/04/2023 – Terça-Feira: 15:00h – 17:10h

12/04/2023 – Quarta-Feira: 15:00h – 17:10h



SUPER MARIO BROS: O FILME 3D (L) (LEGENDADO) (SUPER MARIO BROS: THE MOVIE)

Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Aaron Horvath, Michael Jelenic, Duração: 01:33:00h, com: .

SALA 1

06/04/2023 – Quinta-Feira: 19:00h

07/04/2023 – Sexta-Feira: 19:00h

08/04/2023 – Sábado: 19:00h

09/04/2023 – Domingo: 19:00h

10/04/2023 – Segunda-Feira: 19:00h

11/04/2023 – Terça-Feira: 19:00h

12/04/2023 – Quarta-Feira: 19:00h



DUNGEONS & DRAGONS: HONRA ENTRE REBELDES (D) (DUBLADO) (DUNGEONS & DRAGONS:HONOR

AMONG THIEVES)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Jonathan Goldstein, Duração: 02:14:00h, com: Chris Pine, Hugh

Grant, Michelle Rodriguez

SALA 4

07/04/2023 – Sexta-Feira: 21:00h

08/04/2023 – Sábado: 21:00h



SOMBRAS DE UM CRIME (D) (DUBLADO) (MARLOWE)

Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Neil Jordan, Duração: 01:50:00h, com: Liam Neeson, Daniela

Melchior, Diane Kruger

SALA 5

06/04/2023 – Quinta-Feira: 21:50h

07/04/2023 – Sexta-Feira: 21:50h

08/04/2023 – Sábado: 21:50h

09/04/2023 – Domingo: 21:50h

10/04/2023 – Segunda-Feira: 21:50h

11/04/2023 – Terça-Feira: 21:50h

12/04/2023 – Quarta-Feira: 21:50h



O URSO DO PÓ BRANCO (L) (LEGENDADO) (COCAINE BEAR)

Classificação: 18 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Elizabeth Banks, Duração: 01:36:00h, com: Ray Liotta, Keri Russell,

Alden Ehrenreich

SALA 4

06/04/2023 – Quinta-Feira: 21:00h

09/04/2023 – Domingo: 21:00h

10/04/2023 – Segunda-Feira: 21:00h

11/04/2023 – Terça-Feira: 21:00h

12/04/2023 – Quarta-Feira: 21:00h

SALA 5

06/04/2023 – Quinta-Feira: 16:10h

07/04/2023 – Sexta-Feira: 16:10h

08/04/2023 – Sábado: 16:10h

09/04/2023 – Domingo: 16:10h

10/04/2023 – Segunda-Feira: 16:10h

11/04/2023 – Terça-Feira: 16:10h

12/04/2023 – Quarta-Feira: 16:10h



O EXORCISTA DO PAPA (D) (DUBLADO) (THE POPE’S EXORCIST)

Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Julius Avery, Duração: 01:48:00h, com: Russell Crowe

SALA 2

06/04/2023 – Quinta-Feira: 14:50h – 17:10h – 19:30h – 21:50h

07/04/2023 – Sexta-Feira: 14:50h – 17:10h – 19:30h – 21:50h

08/04/2023 – Sábado: 14:50h – 17:10h – 19:30h – 21:50h

09/04/2023 – Domingo: 14:50h – 17:10h – 19:30h – 21:50h

10/04/2023 – Segunda-Feira: 14:50h – 17:10h – 19:30h – 21:50h

11/04/2023 – Terça-Feira: 14:50h – 17:10h – 19:30h – 21:50h

12/04/2023 – Quarta-Feira: 14:50h – 17:10h – 19:30h – 21:50h

