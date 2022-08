Um homem de 56 anos está desaparecido desde a última quarta-feira (10). Um boletim de ocorrência de desaparecimento foi registrado na noite desta sexta-feira, no Plantão Policial de Santa Bárbara d’Oeste.

Enésio Justino Gomes Filho saiu de sua residência na Rua Alexandre Furlan, 355, às 11h15 de quarta-feira, dizendo que iria na mercearia do bairro comprar algum alimento para comer, mas até ontem à noite não havia retornado para casa. As informações do sumiço do morador no bairro Cruzeiro do Sul foram informadas pela esposa Aparecida de Fátima Rodrigues Gomes, de 54 anos.

A família e amigos já procuraram por Enésio em todos os lugares possíveis na vizinhança.

Enésio saiu de casa trajando calça de moleton preta, com detalhes em azul e branco, e uma camiseta cor laranja. Ele usa uma bolsa de colostomia e, ultimamente, está tendo problemas de esquecimento. Quem souber do paradeiro dele, avisar a Polícia Civil.

Após SBNoticias.com.br