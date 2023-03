Sumareense Marcelo Gusmão no mundial de duathlon na Espanha

Gusmão disputa o Multisport World Championship 2023, em Ibiza, no mês de abril

Sumaré contará com um representante no Campeonato Mundial de Multiesporte, o Multisport World Championship 2023, que acontece em Ibiza, na Espanha, no dia 30 de abril. O educador físico e duoatleta sumareense Marcelo Gusmão.

Marcelo conquistou o quarto lugar no Campeonato Brasileiro de Duathlon Standard, disputado em agosto do ano passado em Barueri, garantindo a participação no mundial. A prova é a mais importante da modalidade. O atleta tem o apoio da Prefeitura de Sumaré.

“Participei de alguns campeonatos e acabei conseguindo a vaga para o mundial no Campeonato Brasileiro de Duathlon, em agosto. Como já sou atleta federado, fui convocado para participar do mundial em Ibiza”, explica o educador físico, que vai compor a delegação brasileira ao lado de outros 50 atletas.

Gusmão embarca rumo ao país europeu no dia 21 de abril, mas antes do campeonato em Ibiza faz uma parada em Madrid para correr 42 quilômetros na maratona da capital espanhola, no dia 23.

“Ficamos em Madrid até o dia 25 e de lá embarcamos para Ibiza”, completa.

O atleta começou a praticar o duathlon – atividade esportiva que reúne duas modalidade, ciclismo e corrida, nos moldes do triathlon – há cinco anos, quando convidado por um grupo de amigos acompanhou uma disputa de Ironman 70.3, em que o atleta nada, pedala e corre. “Quando os vi cruzando a linha de chegada, decidi que era aquilo que eu queria para mim”, comenta.

Desde então, Gusmão segue um cronograma de treinos e a dieta elaborada por um nutricionista. “Eu concilio meus treinos com as minhas aulas. Sou personal [trainer] e tenho uma assessoria esportiva, então treino nas minhas ‘janelas'”, explica.

Em Ibiza, o atleta participará da modalidade standard, em que o competidor corre por dez quilômetros, pedala 40 quilômetros e, em seguida, corre mais cinco quilômetros.

Depois da participação no Multisport World Championship 2023, Gusmão volta ao Brasil, onde fica por dois dias, e na sequência já embarca para os Estados Unidos para concorrer ao Ironman 70.3, no país norte-americano, em 14 de maio.

“É importante que tenhamos o incentivo ao esporte para as crianças. A formação de base é importante. Se tivermos mais escolinhas de formação, com certeza teremos grandes talentos descobertos na cidade”, comenta o atleta.

Marcelo Gusmão conta com o patrocínio do Good Bom Supermercado, da Electrosol Soluções Elétricas, da GMuscle Suplementos, da Nanobodytech, Swim Plu, além do apoio da Prefeitura de Sumaré.

