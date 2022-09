A próxima sessão ordinária da Câmara Municipal de Sumaré terá seis projetos de lei na Ordem do Dia, fase da reunião em que são discutidas e deliberadas as matérias previamente organizadas em pauta. A 30ª sessão ordinária do ano será realizada nesta terça-feira (13), a partir das 15h, com transmissão em tempo real pelo YouTube da Câmara (youtube.com/c/camarasumare).

O primeiro projeto a ser votado na Ordem do Dia é o PL nº 191/2022, de autoria do vereador Rai do Paraíso (Republicanos), que proíbe o uso permanente de correntes em animais domésticos em Sumaré. Em seguida, será votado o PL nº 231/2022, proposto pelo vereador Lucas Agostinho (União Brasil), que obriga a concessionária dos serviços de saneamento de água e esgoto a fornecer relatório mensal discriminando serviços, obras e construções executadas no âmbito do município de Sumaré.

O próximo item da pauta é o PL nº 237/2022, apresentado pelo vereador Fernando do Posto (Republicanos), que institui a campanha “Check-up Feminino” para orientação e prevenção de doenças. Também será votado o PL nº 238/2022, de autoria conjunta dos vereadores Alan Leal (Patriota) e Lucas Agostinho, que institui a Semana Municipal de Atenção ao Idoso em Sumaré.

Proposto pelo vereador Hélio Silva (Cidadania), será votado ainda o PL nº 223/2022, que dispõe sobre o acesso a informações acerca dos programas sociais, políticas públicas ou equipamentos públicos destinados aos idosos, mantidos pelo Município de Sumaré. Por fim, os vereadores votam o PL nº 234/2022, de autoria do vereador Tião Correa (PSDB), que institui a Semana de Prevenção e Combate à Depressão no âmbito do Município de Sumaré.