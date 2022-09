Cinco projetos de lei serão votados pelos vereadores de Sumaré durante a 31ª sessão ordinária do ano, realizada nesta terça-feira (20), na Câmara Municipal. A reunião está marcada para começar às 15h, com transmissão em tempo real pelo canal do Legislativo no YouTube (youtube.com/c/camarasumare).

A Ordem do Dia começa com a votação do substitutivo total ao Projeto de Lei nº 172/2022, de autoria do vereador Valdir de Oliveira (Republicanos), que dispõe sobre o combate ao racismo no Município de Sumaré. Em seguida, será votado o PL nº 188/2022, proposto pelo vereador Andre da Farmácia (PSC), que dispõe sobre a criação do Programa “Escola Aberta Para a Comunidade”.

Também será colocado em votação o PL nº 220/2022, de autoria do vereador Hélio Silva (Cidadania), que dispõe sobre o Programa de Atenção aos Imigrantes, Refugiados e Apátridas no âmbito do município de Sumaré. Depois entra em discussão o PL nº 229/2022, apresentado pelo vereador Ulisses Gomes (PT), que institui a Semana Municipal da Agricultura Familiar em Sumaré.

Por fim, os parlamentares votam o PL nº 235/2022, de autoria do vereador Lucas Agostinho (União Brasil), que dispõe sobre a denominação do Sistema de Lazer nº 04 do loteamento denominado Bairro Residencial Bordon, que passa a ser chamado Praça Victório Tognetta.