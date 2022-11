Sucesso em Sumaré, a partir desta sexta-feira, dia 18, o “Natal do Bem Itinerante” vai encantar famílias de todos as regiões da cidade! Sob coordenação do Fundo Social de Solidariedade, os espaços públicos de Sumaré receberão a visita do Papai Noel e as crianças vão poder fazer seus pedidos e conversar com o Bom Velhinho. Além disso, os ambientes estarão decorados com enfeites sustentáveis, acolhendo os moradores. Abrindo as atividades, a partir das 18 horas, o Papai Noel estará na casinha montada na Área de Lazer do San Martin, região do Matão. Também haverá apresentação da Banda Municipal.

“Nossas equipes do Fundo Social estão enfeitando toda a cidade para a população poder curtir o clima natalino, com uma decoração sustentável feita com garrafas pet doadas pela população. Queremos levar a alegria do Natal para as famílias de todas as regiões, oferecendo, principalmente, para as crianças que não têm condições de ir até o centro da cidade uma noite cheia de alegria, ofertando para todos a oportunidade do contato com o Papai Noel e de poder fazer seus pedidos”, explicou a presidente do Fundo Social, Mara Dalben.

O Natal do Bem é um projeto idealizado pelo Fundo Social, com o intuito de resgatar o espírito natalino e promover sentimentos como fraternidade, união e amor. O projeto socioambiental foi lançado em 2017, no centro da cidade, e, devido ao grande sucesso, foi estendido para todas as outras regiões. Para confeccionar toda a decoração sustentável e promovendo os cuidados com o meio ambiente, voluntários realizam oficinas de decoração e utilizam objetos reciclados e reutilizados doados pela população ao longo do ano. Com eles, são produzidos bonecos de neve, anjos, velas, Papai Noel, entre outros enfeites de Natal, que embelezam a cidade no fim de ano, tornando os espaços públicos aconchegantes e iluminados.

Em 2020, o Natal do Bem esteve nas ruas de maneira adaptada. As atividades que geram aglomeração foram suspensas momentaneamente, assim como a visita do Papai Noel em todas as regiões, visando à proteção de todos. Toda a cidade recebeu decoração e ambientes aconhegantes, enfeitados e que proporcionaram momentos encantadores para a população.

“Queremos manter o espírito de amor e união, principalmente neste ano. Preparamos atividades para emocionar e acolher nossos moradores neste período tão gostoso que é o Natal. Nosso Natal do Bem estará em toda a cidade, proporcionando momentos de felicidade, amor e esperança para nossos moradores. Nosso objetivo é oferecer para a população espaços onde as famílias possam aproveitar esse clima especial de fraternidade e paz, levando ainda para as nossas crianças o encantamento do Natal.Toda a decoração e a programação estão sendo preparadas com muito carinho pela nossa equipe, em um projeto socioambiental que envolve a solidariedade e a união, cultura, lazer e proteção ao meio ambiente. Que a energia deste período tome conta de Sumaré e possa permanecer durante todo o próximo ano”, comentou o prefeito Luiz Dalben.

Confira a chegada do Papai Noel em cada região:

18/11: Região do Matão

Área de Lazer do San Martin – Avenida Minasa

22/11: Região de Nova Veneza

Pista de Skate da Avenida da Amizade

23/11: Região do Picerno

Avenida Fuad Assef Maluf, Jardim Picerno

30/11 – Região da Área Cura

Balão do Bom Retiro

1/12: Região do Maria Antônia

Praça do Ângelo Tomazin – rua Gervacina Alves Ferreira

7/12: Região central

Praça Manoel de Vasconcellos