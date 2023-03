Sumaré vai ter CD do Oba. 1.200 vagas

Sumaré vai ter CD do Oba este ano

O prefeito Luiz Dalben recebeu nesta semana a visita de representantes da rede Oba Hortifruti, que anunciaram a implantação do centro de distribuição da empresa em Sumaré, centralizando na cidade as operações logísticas. A loja será instalada em uma área de cerca de 100 mil m² e será de Sumaré que sairá o abastecimento para as 72 lojas da rede em todo o país.

Participaram do encontro o vice Henrique Stein, deputado Dirceu Dalben, secretário de Desenvolvimento Econômico, Gustavo Caron, e os membros da rede Oba, Alex Brito, CEO, Carlos Roberto Alves, presidente do Conselho, Fabrício Brito, responsável pela implantação, e Matheus Benassi, responsável jurídico.

“Sumaré é uma cidade com grande potencial para vários tipos de investimentos, o segundo maior mercado consumidor da Região Metropolitana de Campinas, cortada por rodovias importantes do Estado e uma grande área de expansão imobiliária. É uma cidade com potencial e uma posição estratégica para negócios e trabalhamos amplamente para movimentarmos a economia e formar parcerias com empresas íntegras e que querem o bem da cidade”, disse o deputado Dirceu Dalben.

“Este anúncio demonstra que a nossa cidade possui um potencial enorme de atração de novas empresas. Serão mais de mil novo empregos diretos. Nosso objetivo é trabalhar para trazer para Sumaré grande empresas e empreendimentos que contribuam com o crescimento da cidade e geração de empregos e renda para a população e impulsionem a nossa economia. Sumaré é uma cidade bastante promissora e trabalhamos para chamar a atenção dos investidores por sua localização privilegiada, oferta de mão de obra capacitada e também pela seriedade do Governo Municipal no contato com os empresários. Agradecemos ao Alex e a todo o grupo por acreditarem e confiarem nós, em nosso trabalho, e escolher nossa cidade. Sem dúvidas irá somar muito no futuro promissor de Sumaré”, explicou o prefeito Luiz Dalben.

