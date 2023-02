Sumaré terá carnaval em todas as regiões da cidade

Sumaré já está em ritmo de Carnaval. Este ano, a Prefeitura retoma as comemorações presenciais de Carnaval, com atividades por todo o município. Nesta quarta-feira, dia 1º, teve início o Sumaré Folia na feira noturna do Picerno. A programação segue ao longo do mês nas feiras noturnas da cidade.

Além de muita música e alegria, a festa contou com tendas de oficinas de confecção de máscaras e pintura de rosto, distribuição de pipoca e algodão doce, apresentações da Banda Municipal Dorival Gomes Barroca, atividades lúdicas, atrações culturais e artísticas, orientações de prevenção a dengue, DSTs e saúde bucal.

Além disso, o Fundo Social realizará o tradicional Baile da Melhor Idade, voltado para os idosos residentes em Sumaré cadastrados nas atividades dos Grupos da Melhor Idade, com o clássico concurso de fantasias. No dia 17 de fevereiro, no Centro de Convivência da Terceira Idade, em Nova Veneza, haverá muita música, animação e diversão. Serão votados e premiados a melhor Fantasia, melhor Abadá e Foliões mais animados.

Também acontecerão as comemorações com os alunos e referenciados nas escolas municipais e CRASs (Centros de Referência em Assistência Social) da cidade.

“Este ano, retomamos nossas comemorações presenciais de Carnaval, levando alegria e muita diversão para nossa população. Serão diversas atividades em todas as regiões da cidade, em ambientes que proporcionam a reunião familiar e alegria para todos. Também vamos realizar nosso tradicional Baile de Carnaval da Melhor Idade, com decoração, marchinhas e premiação de diversas categorias, contagiando a todos com muita animação e alegria. Trabalhamos para elevar a auto-estima e promover um envelhecimento saudável, ativo e com muito carinho, mas sempre com respeito à vida”, explicou a presidente do Fundo Social, Mara Dalben.

“Estamos muito felizes em poder promover ações que levem entretenimento, alegria e união da família neste período tão divertido e feliz. Convidamos nossa população a vestir sua fantasia e se divertir com a gente!”, convidou o prefeito Luiz Dalben.

Confira a programação:

3/2 – Feira noturna do Vila Flora, região de Nova Veneza

8/2 – Feira noturna do Bom Retiro, região da Área Cura

9/2 – Feira noturna do Ângelo Tomazin, na Avenida Gervacina Alves Ferreira, região do Maria Antônia

10/2 – Feira noturna do Matão, na Avenida Minasa, proximo da caixa d’agua

14/2 – Feira noturna da Pista de Skate de Nova Veneza, na Avenida da Amizade

15/2 – Feira noturna do Macarenko, região central

16/2 – Feira noturna do Ipiranga, na rua Rodigar Araújo dos Santos, região da Área Cura

