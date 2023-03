Sumaré tem moção à 1a dama do Estado

A 1a dama e presidente do Fundo Social do Estado de São Paulo, Cristiane Freitas

recebeu homenagens na Câmara Municipal de Sumaré, durante a sessão ordinária desta terça-feira (14). A moção de congratulação nº 46/2023, de autoria do vereador Sirineu Araújo (PL), foi aprovada em plenário e será enviada à homenageada.

No documento, Sirineu destaca a atuação da esposa do governador Tarcísio de Freitas na área da assistência social, especialmente o trabalho feito pelo Fundo Social de SP para ajudar as famílias atingidas pelas fortes chuvas do Litoral Norte, em fevereiro. “A primeira-dama esteve no local do desastre, servindo as pessoas e, quando necessário, as consolando”, destaca Sirineu.

Graduada em Gestão Pública, Cristiane Freitas é natural de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, onde viveu sua infância com os pais e três irmãos mais velhos, dentro da Vila Militar. Entusiasta do esporte, neste período praticou diversas modalidades e chegou a ganhar campeonatos amadores.

Em 1977, conheceu Tarcísio de Freitas, em Natal, onde ele servia como Segundo Tenente do Exército. O casal, que tem dois filhos, Matheus e Letícia, residiu em diferentes cidades, incluindo Manaus, Rio de Janeiro e Belo Jardim.

“Além de incentivar e acompanhar Tarcísio em todas as etapas da vida profissional – na carreira militar e como servidor público –, a 1a dama alternou períodos dedicados à família e outros ao mercado de trabalho, voltado para a área de vendas e gestão”, ressalta Sirineu.

Cristiane atuou no Programa Pátria Voluntária, criado durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro e liderado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Willian Souza homenageia secretário de Desenvolvimento

Durante a 6ª sessão ordinária, realizada na terça-feira (14) na Câmara de Sumaré, o vereador Willian Souza (PT) prestou homenagem ao secretário municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico de Sumaré, Gustavo Caron, por meio da moção congratulação nº 51/2023. O documento lido em plenário foi aprovado por 16 votos favoráveis e subscrito por outros 11 parlamentares.

Na moção, o vereador destaca a atuação de Caron na secretaria, desempenhando trabalhos em prol do trabalhador, geração e capacitação de emprego, e o estreitamento entre o poder público e as empresas, trazendo novas empresas para Sumaré e dando apoio àquelas já existentes. Willian ressalta ainda que sob a coordenação do secretário, a cidade se tornou destaque na região com o aumento significativo de empregos com carteira assinada, conforme apontam dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) deste ano.

Filho de Orivaldo e Maria Júlia de Andrade Caron, é casado com Débora Nogueira e pai do Matheus e do Rafael. Profissionalmente, atua como empresário e proprietário da Ótica e Relojoaria Caron.

Foi presidente da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré (Acias) nos anos de 2011 e 2012, e presidente do Clube Recreativo entre os anos de 2018 e 2021. Desde junho de 2022 ocupa o cargo de secretário municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico na cidade de Sumaré, sendo nomeado pelo prefeito Luiz Dalben para liderar o processo de retomada da economia sumareense.

“Gustavo Caron se destacou em Sumaré pelo seu empreendedorismo e competência nos negócios. Liderou importantes entidades e assumiu a um chamado do prefeito para dar sua contribuição na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. É lá que tem se revelado um excelente gestor público, comprometido com os resultados que hoje estão sendo reconhecidos pelo Ministério do Trabalho e pela comunidade sumareense. Essa moção é uma forma de elogiá-lo publicamente, contando orgulhosamente com a aprovação da maioria dos parlamentares de Sumaré”, disse Willian.

