Sumaré tem cursos gratuitos de qualificação profissional

O Fundo Social de Solidariedade de Sumaré firmou um convênio com o Fundo Social Estadual (Funssesp) que desenvolve em Sumaré o programa “Escola de Qualificação Profissional”, visando proporcionar cursos de capacitação para pessoas em situação de vulnerabilidade social na cidade, reinserindo-as no mercado de trabalho.

Os cursos possuem 60 horas de duração, divididos em 15 encontros, que acontecem semanalmente nos núcleos do Bem-Estar do Bom Retiro e Ipiranga, região da Área Cura. As capacitações são elaboradas no formato de cursos livres, com conteúdo voltado à preparação ou atualização profissional. O programa conta com 20 pessoas certificadas no curso de Corte e Costura e outros 20 participantes estão em formação no curso de Cabeleireiro. As capacitações ocorrem por meio de aulas teóricas e práticas com orientação de monitores capacitados e contam com apostilas. Ao final, os alunos recebem o certificado de conclusão.

“Este novo convênio com o Fundo Social do Estado promove uma nova formação às pessoas de Sumaré que estão em vulnerabilidade social, oferecendo uma nova oportunidade de recomeço e de regressar ao mercado de trabalho. É a chance da ascensão social e profissional dos nossos moradores. Olhamos com muito carinho quem mais precisa de nossa ajuda e buscamos acolher essas pessoas. É nosso dever fomentar ações que promovam a qualificação profissional, apontando os caminhos para uma nova vida”, disse a presidente do Fundo Social de Sumaré, Mara Dalben.

“Este projeto que trouxemos para Sumaré, além de ofertar novos conhecimentos e ensinar uma nova profissão aos participantes, é uma oportunidade de geração de renda e de recomeço a quem mais precisa. Agradecemos a parceria com o Governo do Estado que, por intermédio do nosso deputado Dirceu Dalben, tem contribuido bastante para as melhorias em Sumaré. Nossos colaboradores do Fundo Social e Inclusão Social trabalham efetivamente para acolher as pessoas vulneráveis e propocionar a reinserção na comunidade, resgatando a dignidade desses moradores”, comentou o prefeito Luiz Dalben.

