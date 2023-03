Sumaré tem curso pra fazer Ovo de Páscoa

Fundo Social Sumaré aposta na Páscoa

Visando à geração de renda e capacitação técnica da população, o Fundo Social de Solidariedade abriu inscrições para o Curso de Produção de Ovo de Páscoa. Podem se inscrever moradores de Sumaré, a partir dos 18 anos e com NIS (Número de Identificação Social). O curso faz parte das Oficinas do Bem, que visam o estímulo à inclusão, empreendedorismo social e qualificação profissional.

As inscrições podem ser feitas das 9 às 15 horas, em um dos pontos abaixo:

Núcleo de Bem-Estar Municipal do Bom Retiro – Rua Engenheiro Jaime Pinheiro Ulhoa Cintra, 1.834, Jardim Bom Retiro

CEU – Rua Neuza Francisca dos Santos, s/n, Jardim Recanto dos Sonhos

Cras Basilicata – Avenida Manoel Alvez, 157, Portal Bordon

Cras São Domingos – Rua Quirilo Ravagnani, 259, Jardim São Domingos

Cras Matão – Rua Sidney Lúcio Ribeiro, 246, Jardim Santa Clara

Núcleo do Bem-Estar Municipal do Ipiranga – Praça Wanderson Salvador Faria, s/n, Jardim Ipiranga

CCTI – Avenida Brasil, 1.111, Jardim Nova Veneza

“Os cursos das Oficinas do Bem são totalmente gratuitos e visam oferecer novas oportunidades de geração de renda às famílias da nossa cidade que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Com as proximidades da Páscoa, a produção de ovos é uma óima oportunidade de geração de renda e uma nova capacitação. As ofocinas fazem parte das nossas Políticas Públicas para garantir a todos o acesso a direitos básicos e possibilitando que se tornem protagonistas de suas próprias histórias”, explicou a presidente do Fundo Social, Mara Dalben.

“Proporcionar mais independência, melhorar a autoestima e a qualidade de vida das nossas famílias. Esses são alguns dos objetivos deste delicioso projeto de inclusão social. Convidamos nossos moradores interessados a participar gratuitamente”, completou o prefeito Luiz Dalben.

Vitrine virtual ajuda pequenos a venderem mais na Páscoa

Site institucional expõe produtos e passa mais credibilidade para os clientes

Faltando pouco mais de um mês para a Páscoa, autônomos e pequenos empreendedores do ramo alimentício começam a se preparar para as vendas de ovos e chocolates. Com a alta concorrência, não basta apenas fazer doces saborosos e bonitos, também é preciso saber divulgar, e mais: passar credibilidade. A vitrine virtual pode ajudar a potencializar os resultados. A vitrine virtual é um espaço dentro de um site, totalmente dedicado à exposição de produtos. Nele, é possível organizar os itens em categorias personalizadas para facilitar a experiência de compra dos consumidores. Além disso, um sistema de recomendação baseado no perfil e comportamento de cada visitante pode ser instalado. “Na Páscoa, autônomos e pequenos comerciantes precisam encontrar alternativas para otimizar o tempo e focar na produção e venda dos ovos. Como até mesmo os sites mais simples oferecem a possibilidade da criação da vitrine, o investimento é super válido, ainda mais se considerarmos que o ticket médio aumenta com a aplicação de técnicas de cross selling (compra cruzada)”, explica Lívia Lampert, gerente de Marketing e Produtos da KingHost, empresa brasileira de soluções digitais voltadas para profissionais de tecnologia e empreendedores. LEIA+ Consumo de ovos de Páscoa 2023 deve seguir em alta Algumas técnicas podem ser utilizadas para destacar ainda mais a vitrine. “Nas lojas físicas, nós temos os vendedores que cuidam de dar a melhor ‘roupagem’ para o produto. Em uma vitrine virtual, temos que pensar em elementos diferentes, como um bom design, fotos de qualidade e também um descritivo detalhado dos sabores. Na internet, ainda podemos apostar em promoções e criar um espaço para provas sociais – onde os clientes podem relatar a experiência de compra”, pontua. As principais vantagens de contar com a solução são: fidelização; expansão do horário de atendimento – afinal, um espaço virtual está sempre à disposição; mais autoridade; maior visibilidade. “Vale destacar que, embora a venda de ovos de Páscoa seja datada, a melhor parte da criação da vitrine virtual é que ela pode ser modificada com produtos diferentes. Portanto, se o autônomo ou pequeno empreendedor vende demais itens ao longo do ano, como bolos ou até chocotones no Natal, pode atualizar o espaço em tempo real”, destaca.

