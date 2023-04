Sumaré tem curso gratuito de auxiliar administrativo

Unidade educacional mantida pela Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Educação, a Casa Brasil está com inscrições abertas para o curso

de Auxiliar administrativo até o dia 10 de abril. Podem se inscrever pessoas com mais de 16 anos que tenham concluído o ensino fundamental. O curso, com

certificação de 160 horas, é gratuito e as aulas presenciais. A previsão de início é dia 18 de abril, a partir das 8h.

Para efetuar a inscrição é necessário apresentar cópia dos documentos pessoais (CPF e RG), comprovante de conclusão de ensino fundamental e de endereço. Os

documentos devem ser entregues na unidade, entre 8h e 15h, de segunda a sexta-feira. A Casa Brasil fica na Avenida Brasil, 201, no Jardim Conceição, região

de Nova Veneza. O telefone para mais informações é o (19) 3903 – 1167.

Casa Brasil

Equipado com espaço multimídia e salas de aulas que se tornam laboratórios de prática das profissões, a instituição incentiva o empreendedorismo e facilita

o acesso ao mercado de trabalho. A unidade oferece ainda outras modalidades de cursos. A lista das formações está disponível na página da Casa Brasil –

Sumaré no Facebook.

