Oferecer alfabetização e letramento à Melhor Idade é o objetivo do Projeto Beabá, realizado pela Prefeitura de Sumaré, por meio do Fundo Social de Solidariedade.

Pelo programa, os alunos aprimoraram as habilidades em expressão oral e escrita, bem como o imaginário, a criação e o desenvolvimento da leitura e da escrita de maneira dinâmica.

As aulas são realizadas em dois núcleos voltados à melhor idade, o CCTI (Centro de Convivência da Terceira Idade) e o Núcleo do Ipiranga. Os cursos são totalmente gratuitos e visam possibilitar novas oportunidades de conhecimento, possibilitando que se tornem protagonistas de suas próprias histórias, proporcionando mais independência, melhorando a autoestima e a qualidade de vida dos participantes.

Atualmente, 28 alunos participam da oficina, que acontece às terças-feiras, das 13h às 15h, quartas-feiras, das 9h às 11 – no CCTI – e as quintas-feiras, no Núcleo Ipiranga, das 9h às 11h.

Para participar, é necessário apenas ser morador da cidade. Para mais informações, inscrições e lista de esperar para as turmas já existentes, é disponibilizado o WhatsApp para contato (19) 3854-6827.