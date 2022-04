A Prefeitura de Sumaré, por meio do Fundo Social de Solidariedade, inaugura neste sábado, 9, a “Casinha do Coelho de Páscoa”, na Praça Manoel de Vasconcellos, na região central da cidade. O espaço, que no final de ano abrigou o Papai Noel e funciona como centro de informações, recebeu decoração especial de Páscoa, confeccionada em material sustentável, e será a residência oficial do Coelhinho, durante a Semana Santa.

“A Páscoa é uma das datas mais especiais do ano. É um momento de celebração para a toda família e a ‘Casinha do Coelhinho’ foi pensada como um espaço para vivenciar este momento”, comenta a presidente do Fundo Social, Mara Dalben.

O Coelhinho estará no local neste sábado, das 8h às 13h, na segunda-feira (11), terça (12) e quarta-feira (13), entre 8h e 22h.