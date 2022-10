Os vereadores de Sumaré se reúnem, nesta terça-feira (11), para a 34ª sessão ordinária do ano, realizada no plenário José Maria Matosinho, na sede do Legislativo. A reunião começa às 15h. Estão pautados cinco projetos de lei na Orem do Dia, fase da sessão em que são discutidas e deliberadas as matérias.

O Projeto de Lei nº 222/2022, de autoria do vereador Hélio Silva (Cidadania), dispõe sobre a obrigatoriedade da prioridade especial aos idosos com mais de 80 anos no âmbito do município de Sumaré. O PL nº 276/2022, apresentado pelo vereador Andre da Farmácia (PSC), institui o Programa Municipal de Incentivo à Produção de Mel e seus derivados. Já o PL nº 278/2022, proposto pelo vereador Rudinei Lobo (PL), cria a Semana Municipal de Educação e Conscientização sobre as Doenças Respiratórias.

Outros dois projetos de lei, ambos apresentados pelo presidente da Câmara, vereador Willian Souza (PT), tratam sobre denominação de rua no bairro Vila Operária e Popular. O PL nº 247/2022 dá o nome de Lélia Gonzalez à Rua 7; e o PL nº 249/2022 dá o nome de Carolina Maria de Jesus à via conhecida atualmente como Rua 11.