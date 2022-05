A partir desta semana, o Transporte Coletivo Urbano de Sumaré contará com novos ônibus. A frota foi totalmente substituída e passará a ter seis carros a mais, passando de 29 para 35 em circulação.

A conquista é resultado dos esforços da Administração Municipal em oferecer uma alternativa com melhor qualidade aos usuários de transporte urbano na cidade.

“Chegaram a mim as sugestões dos passageiros sobre o serviço oferecido, identificamos essa necessidade de renovação e negociamos com a empresa, que nos atendeu”, comentou o prefeito Luiz Dalben.

Os novos ônibus começaram a circular nesta segunda-feira (30).

“A mobilidade urbana é peça fundamental no dia a dia de um município e a renovação da frota dará nova dinâmica ao transporte coletivo, reduzindo o tempo de espera por um ônibus e tornando a viagem mais agradável. E o melhor, investimento sem nenhum custo ao passageiro”, completou o prefeito.

Os veículos possuem chassi Mercedes Benz OF 1721 e carrocerias Caio Apache Vip e Marcopolo New Torino. Todos os carros são equipados com motores de tecnologia Euro 5, com menor emissão de poluentes.

“Os ônibus contam ainda com poltronas estofadas, sistema de ar-condicionado, isolamento térmico e acústico, tomadas USB para carregamento de aparelhos eletrônicos, celulares, tablets, entre outros, bem como Wi-Fi. Além disso, os veículos dispõem de elevador de acessibilidade centralizado, facilitando a entrada nos carros”, explicou o secretário de Mobilidade Urbana e Rural de Sumaré, Roberto Vensel.

Ele afirmou ainda que, com o aumento da frota, as 22 linhas em funcionamento serão fortalecidas. “Dessa forma, serão mais assentos e carros chegando na hora marcada nos pontos de embarque”, disse.

Os veículos possuem a nova identidade da MoV Sumaré, marca do Grupo Belarmino para o transporte urbano e do qual faz parte a Ouro Verde, concessionária responsável pelo serviço. Os carros em circulação são da cor cinza e laranja.

O preço da tarifa praticado em Sumaré é de R$ 4,40, desde dezembro de 2020. O município custeia passagens de estudantes, que têm direito a 40% de subsídio do valor integral, e de idosos com mais de 60 anos, beneficiados com a gratuidade do serviço.