Os trabalhos da Prefeitura de enfrentamento à Covid-19 seguem em Sumaré. Com planejamento, a cada nova fase epidemiológica a Secretaria de Saúde coloca em prática as ações previstas no plano de contingência, iniciado em janeiro no Município a pedido do prefeito Luiz Dalben, visando à antecipação dos cuidados com a doença e a saúde e proteção da população. Em reunião ordinária do Comitê de Prevenção e Enfrentamento do Coronavírus na última sexta-feira, dia 18, foram avaliados os novos números diários da doença na cidade e os cuidados com a população.

A cidade registra apenas casos leves do coronavírus e não há internações nas unidades de saúde municipais. Diante do quadro, Sumaré segue trabalhando para o combate da doença e sugere que as pessoas continuem utilizando máscaras em ambientes fechados e em locais de grande aglomeração e permaneçam com os cuidados de higiene e segurança. Além disso, é importante que as pessoas se vacinem e estejam em dia com todas as doses da vacinação. Sumaré é a única cidade da RMC (Região Metropolitana de Campinas) que abriu a vacinação para crianças a partir dos seis meses em geral, não apenas para as que têm comorbidades.

A Secretaria de Saúde segue com o trabalho em toda a cidade. Dias D de vacinação são constantes e o serviço e atendimento são permanentes, incluindo aos finais de semana e feriados. Todas as unidades estão preparadas para quaisquer eventualidades e, além das reuniões ordiárias, o Comitê está apto para se reunir e deliberar ações a qualquer momento.

E a cidade recebeu do Fundocamp (Fundo de Desenvolvimento Metropolitano de Campinas) R$ 1,3 milhão para auxiliar nas ações de combate da doença.

“O cidadão é metropolitano, mora em um cidade, trabalha e estuda em outra, tem amigos e conhecidos em outra. É importante que os moradores se cuidem e continuem respeitando as normas de vigilância e proteção. Além disso, é imprescindível o diálogo entre as cidades, para que sejam mantidas e sempre reforçadas as ações conjuntas de combate. Nosso Comitê se reúne periodicamente para analisar os números de casos e velocidade de contágio, sempre se adaptando as novas fases da doença”, explicou o secretário de Governo, Odair Dias.

“Em Sumaré, mesmo antes de ter casos confirmados no Brasil, já estávamos nos reunindo para tratar do coronavírus, pois trabalhamos para a prevenção e enfrentamento da doença, visando a saúde de nossa população. Queremos estar preparados para cuidar dos nossos moradores, que são nosso bem mais precioso. Contamos com a colaboração de todos, cada um de nós é responsável por barrar a transmissão da doença”, disse o prefeito Luiz Dalben.

Sumaré foi a primeira cidade da região a se preparar para o enfrentamento da Covid-19 . Além da criação do Comitê e do Plano de Contingência municipal, foram implantados novos leitos de enfermaria, adquiridos novos respiradores, por meio do auxílio do deputado Dirceu Dalben. A parceria com o grupo Amil implantou 40 novos leitos de enfermaria no antigo Hospital Madre Theodora, em Nova Veneza, com possibilidade de ampliação. E a vacinação caminha a passos largos na cidade.