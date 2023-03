Sumaré recebe R$ 1,9 mi em emenda de ex-deputado

A Prefeitura de Sumaré foi contemplada com emendas

parlamentares do ex-deputado estadual, Roberto Morais, no total de R$ 1,9 milhão. Do montante, R$ 1,5 milhão será destinado para a saúde e R$ 400 mil para a área de infraestrutura do município.

O prefeito de Sumaré, Luiz Dalben, agradeceu o empenho de Morais em trazer recursos para a cidade. “Gostaria de agradecer sempre deputado Roberto de Morais pelas emendas destinadas a Sumaré. Muito obrigado pela parceria e que Deus te abençoe”, afirmou.

Já o deputado estadual Dirceu Dalben enalteceu a amizade e parceria com Morais na Assembleia Legislativa de São Paulo. “A pedido do prefeito Luiz Dalben e meu também, o Roberto Morais encaminhou quase R$ 2 milhões em emendas orçamentárias para Sumaré. Aprendi muito com ele nos quatro anos em que foi deputado e agradeço muito pelo empenho”, disse o parlamentar.

Roberto Morais ressaltou a importância da cidade de Sumaré. “Estou muito feliz em destinar essas emendas captadas junto ao governo do estado para a importante cidade de Sumaré. Vocês podem contar sempre comigo”, afirmou.

O prefeito de Santa Maria da Serra, Josias Zani Neto, também participou do anúncio das emendas.

Hélio Silva recebe comissão do Chácara Recreio Primavera

O presidente da Câmara Municipal de Sumaré, vereador Hélio Silva (Cidadania), recebeu uma comissão de moradores do Chácara Recreio Primavera, que reivindicam melhorias na infraestrutura do bairro. Os moradores foram recebidos durante a sessão ordinária, na noite desta terça-feira (21).

No encontro, acompanhado pelos vereadores Rai do Paraíso (Republicanos) e Rodrigo Dorival Gomes (Cidadania), o presidente da Casa se prontificou a intermediar uma conversa entre os moradores e o prefeito Luiz Dalben. A reunião foi agendada para esta quinta-feira.

“A Câmara não se furta ao seu papel de ser a casa do povo. Qualquer cidadão que quiser o nosso apoio na solução das questões que precisam ser melhoradas em nossa cidade poderá contar com os vereadores, que em sua maioria integram a base do prefeito Luiz Dalben. Pedimos que a população venha acompanhar as sessões, participe das discussões e faça isso dentro dos trâmites legais previstos no Regimento Interno da Câmara”, destaca Hélio Silva.

De acordo com o regimento, as manifestações em plenário durante sessão da Câmara só podem ser feitas por cidadão previamente inscrito para uso da tribuna livre.

