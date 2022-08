Após um hiato de dois anos, Sumaré volta a receber a tradicional Festa Nordestina, um dos principais eventos do calendário da cidade. A festa, que chega à 10ª edição em 2022, será realizada no dia 10 de setembro, no Expo Águas (Rua Ângelo Ongaro, 1.700, Parque Residencial Casarão). A 10ª Festa Nordestina é realizada pela Efigênia Matias Produções, com apoio do mandato do vereador Ulisses Gomes (PT), da Prefeitura de Sumaré, do Expo Águas e da rádio Notícia 88,9 FM.

O evento terá apresentações de artistas como Bodim – O rei das cabritinhas, Mano Novo, Trio Raça do Pajéu, Falcão da Cabrita, Cícero dos Teclados, Paula Mello e João Ricardo.

“A festa tem o objetivo de promover e divulgar a cultura nordestina para que todos possam conhecer as dimensões sociais, materiais e culturais do Nordeste. Por meio das atrações musicais, da culinária e da decoração, buscamos demonstrar a importância das manifestações culturais nordestinas para cultura popular”, explica Maria Efigênia Matias Alcântara Feitoza, presidente da Festa Nordestina.

Nascida em Assaré (CE) e radicada em Sumaré há quase 40 anos, Efigênia ressalta que a festa também é uma forma de preservar a memória de seu conterrâneo Patativa do Assaré (1909-2002) como patrimônio cultural brasileiro. O poeta e repentista é um dos principais representantes da arte popular nordestina do século XX.

Na manhã desta segunda-feira (22), a organização da festa promoveu um café da manhã para marcar a abertura oficial do evento. O café contou com a presença de parceiros da Festa Nordestina e autoridades da cidade, como o presidente da Câmara Municipal de Sumaré, vereador Willian Souza (PT), e o vice-prefeito Henrique do Paraíso (Republicanos).

