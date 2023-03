Sumaré recebe 3 toneladas de itens básicos da rede São Vicente

Grande parceiro da Prefeitura e do Fundo Social de Solidariedade de Sumaré, a rede de Supermercado São Vicente doou ao município nesta quarta-feira (22), três toneladas de itens básicos, entre alimentos, água e produtos de limpeza. Os itens serão distribuídos para as famílias em situação de vulnerabilidade cadastradas nos CRASs (Centros de Referência em Assistência Social). A Secretaria Municipal de Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social é a responsável pela avaliação social dessas famílias e o cadastro para o recebimento dos benefícios.

“Agradecemos à presidente do Fundo Social, dona Mara Dalben, pelo apoio e pela parceria. Que essas famílias façam bom uso desses alimentos. E agradeço também aos nossos clientes que colaboraram com as doações”, disse a representante de responsabilidade Social do São Vicente, Camila Santos.

“O Fundo Social de Solidariedade agradece ao grupo São Vicente pelas doações, assim como pelo apoio e parceria. É feito um trabalho constante de ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade no município. Para prestar o auxílio necessário, nós sempre contamos com o apoio da organização social e da iniciativa privada. Fica aqui nossa gratidão e, em nome das famílias que serão beneficiadas por esses itens, desejamos que Deus continue abençoando a todos”, agradeceu a presidente do Funssol Sumaré, Mara Dalben.

O São Vicente é um importante colaborador da causa social no município. Além dessas doações, a rede tem disponibilizado caminhões com doações às vítimas da enchente do litoral Paulista.

“Toda nossa gratidão aos envolvidos, ao grupo São Vicente, ao Funssol que realiza um lindo trabalho ajudando e contribuindo com as famílias em situação de vulnerabilidade da nossa cidade”, completou o prefeito Luiz Dalben.