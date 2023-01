A Prefeitura de Sumaré vai construir uma nova ponte ligando

as ruas Eugênia Biancalana Duarte e a Joseph Pleasent Fenley, próximo ao shopping popular – saindo do centro da cidade, sentido região de Nova Veneza. A licitação para contratação da empresa que será responsável pela execução da obra está em andamento e o investimento contará com recursos de emenda parlamentar do deputado estadual Dirceu Dalben, em parceria com a gestão do prefeito Luiz Dalben.

“Estamos trabalhando muito para garantir avanços para Sumaré! Essa nova ponte vai proporcionar maior fluidez no tráfego de uma região muito importante para a mobilidade da cidade, e que hoje sofre um gargalo devido à grande quantidade de veículos que circulam sentido Rodovia Anhanguera, principalmente nos horários de pico”, destacou Dalben, que esteve no local onde será construída a nova ponte nesta semana, acompanhado do secretário municipal de Obras, Aparecido Fernandes.

O prefeito Luiz Dalben agradeceu o deputado por mais essa conquista para a cidade. “Sempre digo o quanto é bom ter um deputado estadual da nossa cidade, e essa conquista é mais uma prova disso. Mais uma obra de grande importância para a infraestrutura e mobilidade urbana aguardada há anos e que, agora, com a atuação fundamental do nosso deputado Dalben, será possível realizar. Muito feliz e grato ao deputado por todo cuidado e atenção com nossa população”, disse.

Recentemente, a Prefeitura de Sumaré liberou a duplicação da ponte na Avenida Emílio Bosco, na região do Matão. Também está em andamento a duplicação da ponte da Estrada Municipal Mineko Ito, sobre um córrego, próximo à “Estrada da Honda” – Valêncio Calegari, na região de Nova Veneza.

VIADUTOS

Além desta nova ponte, a população acompanha diariamente o andamento das obras de construção de dois viadutos na cidade: um transpondo a linha férrea e o Ribeirão Quilombo, ligando a Avenida José Mancini, na região central, com a Avenida da Amizade, em Nova Veneza; e outro ligando o Jardim Bandeirantes, em Sumaré, com o Jardim Nova Europa, em Hortolândia.

“Estou muito feliz e grato a Deus em poder contribuir com essas conquistas tão esperadas pela população. Parabenizo o prefeito Luiz Dalben pela dedicação e perseverança em realizar estas grandes obras para a cidade e reforço que nosso mandato está à disposição para continuar trabalhando para que este e outros sonhos de Sumaré se tornem realidade!”, finalizou o deputado.

