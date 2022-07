A Prefeitura de Sumaré inaugura a primeira academia e playground inclusivos ao ar livre da cidade, nesta terça-feira (19), a partir das 10h. Os equipamentos foram instalados na Praça Whadi Abrahão Filho, na Vila Yolanda Costa e Silva.

No total são 10 novos equipamentos instalados no espaço, exclusivos para cadeirantes e pessoas com deficiência, sendo eles abdominal, bíceps, puxada alta, supino, twist e tríceps. São todos habilitados para atenderem exercícios de membros inferiores aos superiores.

O uso destes equipamentos adaptados, quando bem usados e principalmente orientado por profissionais, contribuem para a melhoria da postura, mobilidade, e diversos outros benefícios que melhoram e contribuem para a qualidade da saúde.

“Nós já temos pela cidade diversas academias e parques ao ar livre, que são sucesso e muito frequentadas por crianças e adultos. E agora a população poderá contar com mais um espaço de lazer e cuidado com a saúde, desta vez, pensada na acessibilidade e na inclusão das pessoas com deficiência que merecem uma atenção especial. É Sumaré sendo mais inclusiva”, comentou o prefeito Luiz Dalben.