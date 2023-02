A partir desta terça-feira (28), estudantes de Sumaré que utilizam ou começarão a utilizar o “Passe Escolar”

podem solicitar o documento, que confere desconto de 40% nas passagens do transporte coletivo municipal. Têm direito ao serviço os alunos de escolas municipais e estaduais do Ensino Fundamental, Médio e Superior, supletivo, além de jovens aprendizes do SENAI, patrulheiros e alunos de instituições governamentais e entidades privadas sem fins lucrativos conveniadas com a Prefeitura. Para receber o benefício, a renda total da família não pode ultrapassar um salário mínimo por pessoa.

Concedido pela Prefeitura, o “Passe Escolar” é válido para os ônibus que circulam apenas dentro de Sumaré (não é válido para linhas metropolitanas). Os alunos que se encaixam nos requisitos devem preencher um formulário no Setor de Transporte Escolar da Secretaria de Educação, no Centro Administrativo de Nova Veneza (Avenida Brasil, n° 1.111), das 8h30 às 16h30, a partir de segunda-feira. Junto ao formulário, é necessário entregar cópia do RG e CPF do aluno, comprovante de endereço em Sumaré no nome do requerente ou responsável, declaração de matrícula escolar, uma foto 3×4 e comprovante de renda de todos os membros da família (cópia do último holerite ou, no caso dos desempregados, cópia do último registro em Carteira de Trabalho).

Os cartões ficam prontos em cerca de dez dias e os alunos devem retirá-los no Setor de Transporte Escolar. Os estudantes que já possuem o cartão devem fazer o desbloqueio do mesmo no setor acima. Os cartões são recarregáveis na garagem da Auto-Viação Ouro Verde, na Avenida da Amizade, altura do Parque Manoel de Vasconcellos, ou ainda no guichê da concessionária na Rodoviária, no Centro.

Atenção: o recadastramento deve ser feito a cada seis meses. Para isso, basta levar RG e declaração de frequência escolar do aluno no Setor de Transporte Escolar. Caso a atualização não seja realizada, o cartão é bloqueado.

Transporte metropolitano

Para alunos que moram em uma cidade e estudam em outra, existe o Passe Escolar, com desconto de 50% na tarifa, e também o Passe Livre, para aqueles cuja renda per capita for inferior a 1,5 salário mínimo (R$ 1.431,00). A responsabilidade pelo benefício é da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos).

Para obter qualquer um dos dois passes, o interessado deve primeiramente procurar sua instituição de ensino para fazer o cadastro no site da EMTU. Em seguida, os alunos devem preencher online o formulário da requisição ou revalidação do passe, no endereço www.emtu.sp.gov.br/passe, e recolher a taxa correspondente a sete tarifas piso à EMTU (será gerado um boleto após a conclusão do formulário). Depois, é só imprimir a carteirinha e seguir as demais orientações da empresa.

Os requisitantes devem prestar atenção nos documentos que passam a ser obrigatórios neste ano. No caso da primeira solicitação do benefício, é necessário que os interessados enviem uma foto 3×4 recente, acompanhada da cópia do RG (frente e verso), além dos outros documentos listados no site. No caso da revalidação, também é necessário o envio de uma foto 3×4 atual e da documentação informada no portal. A diferença é que, para quem for revalidar, é possível substituir a cópia do RG pela cópia da CNH (ambos frente e verso). Todos os documentos devem ser digitalizados e anexados no momento em que o formulário online estiver sendo preenchido.

Sumaré está entre as 50 melhores cidades do Brasil para receber investimentos em três importantes setores: Agropecuária, Comércio e Indústria! É o que aponta o estudo “Melhores Cidades para Fazer Negócios 2.0”, elaborado pela Urban Systems anualmente para a Revista Exame.

A publicação analisou todas as cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes e elaborou um ranking com base no IQM (Índice de Qualidade Mercadológica), que sintetiza informações populacionais, comerciais, urbanísticas, econômicas e de infraestrutura.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento