A Prefeitura de Sumaré abriu licitação para contratação de uma empresa especializada para a execução de prolongamento da Avenida José Mancini e transposição da ferrovia e Ribeirão Quilombo até Avenida da Amizade. O edital do processo, nº 0143/2022, foi publicado no Diário Oficial do Município, no último dia 5. O valor total do investimento é estimado em R$ 4.351.206,76. As empresas interessadas em participar do certame têm até às 9h15 do dia 12 de janeiro para apresentarem as propostas. O prazo para a execução da obra é de até quatro meses.

A obra, que gerou polêmica na cidade, faz parte dos planos da Administração Municipal em melhorar a mobilidade urbana de Sumaré, desafogando assim o trânsito na região, gerando maior fluidez no tráfego e melhorando as condições de circulação dos automóveis que diariamente passam pelo local, uma das principais vias de acesso à Rodovia Anhanguera e a outras regiões da cidade de Sumaré.

“Essa é mais uma obra tão sonhada e de grande importância para a mobilidade urbana da nossa população. Trabalhamos em prol dos munícipes e para oferecer serviços de excelência, que contribuam para a qualidade de vida e que façam nossos moradores terem orgulho de viver em Sumaré. É com muita alegria que anunciamos mais essa conquista”, disse o prefeito Luiz Dalben.

O edital será fornecido às empresas interessadas pelo e-mail [email protected], pelo site da Prefeitura de Sumaré (www.sumare.sp.gov.br) ou mediante a apresentação de uma mídia (CD) em que possa ser gravado.