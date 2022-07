Em celebração aos 154 anos de Sumaré, a Prefeitura inaugura nesta quarta-feira (27) mais uma feira noturna na cidade, instalada na Praça Solange Magali Mobilon (Balão do Bom Retiro), na Área Cura. A feira livre será às quartas-feiras, das 17h às 22h. O local contará com barracas que oferecem produtos variados, entre itens de hortifrúti, alimentos, flores e utensílios de uso geral, além dos food trucks e feira de artesanato.

A inauguração será marcada ainda pela presença de uma equipe de técnicos do Procon Sumaré, que estará no local para esclarecimento de dúvidas referente às relações de consumo e, caso o munícipe queira registrar alguma reclamação, os profissionais estarão preparados para efetivá-la.

“Em 2019, implantamos a primeira feira noturna na cidade, a Feira do Luar, na Praça do Jardim Macarenko, que é um sucesso desde então. Atendendo aos pedidos da população, estamos ampliando as feiras noturnas em Sumaré, oferecendo aos moradores uma opção de compra de produtos frescos e de qualidade, além de uma opção de lazer e de valorização dos comerciantes locais, sempre atendendo todas as normas de proteção e sanitárias. É com grande alegria que oferecemos este grande presente à população, celebrando o aniversário de 154 anos da nossa amada cidade”, disse o prefeito Luiz Dalben.

A programação dos 154 anos da cidade conta com atividades culturais, artísticas, ações de orientação e prevenção em saúde. Todas as atividades podem ser conferidas no Facebook da Prefeitura, www.facebook.com/prefeituramunicipaldesumare.