Sumaré e Limeira aceleram com Festa do Rodeio

Sumaré Arena Music 2023 divulga atrações com novidades

“Um novo show vai começar”. O rodeio mais charmoso e moderno do Brasil divulgou a grade artística que vai agitar as cinco noites de festa da 9ª edição do Sumaré Arena Music. O evento vai acontecer entre os dias 06 e 15 de abril, na Expo Águas Sumaré, em Sumaré/SP. Como já é bastante aguardado pelo público por sua versatilidade de gêneros, além de já ser uma marca registrada da festa, muitas novidades artísticas estão entre os principais shows.

A abertura da festa, dia 06 de abril, terá shows de dois dos maiores artistas da atualidade do sertanejo: Ana Castela e Guilherme & Benuto. No dia seguinte, 07 de abril, a grande novidade. Reunindo o melhor do samba, pagode & hip hop em um único evento, o “Me Leva Festival” chega para fazer história no Sumaré Arena Music com as apresentações de Belo, Turma do Pagode, Pixote, Hungria e DJ FB. O primeiro final de semana de shows se encerra, no dia 08, com Maiara & Maraisa e Luan Santana.

Henrique & Juliano e Rayane & Rafaella abrem a segunda semana do Sumaré Arena Music, no dia 14, prometendo agitar o público que marcar presença. Sábado (15), o último dia do evento, Hugo & Guilherme e Zé Felipe sobem ao palco para fechar com chave de ouro “o rodeio mais charmoso e moderno do Brasil”. Vale lembrar que além dos grandes shows, o público também poderá assistir a montaria em touros e a tradicional prova dos três tambores.

“Procuramos junto com a comissão organizadora fazer uma festa que agrade todo o tipo de público. Na grade artística conseguimos reunir os maiores e melhores shows da atualidade e de gêneros diferentes. Além de muito esporte, também vamos oferecer uma variedade de opções gastronômicas, sempre prezando por muita segurança e conforto para que a família possa vir prestigiar a festa”, comentou, Sergio Santos, diretor do Sumaré Arena Music.

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO

Na área gastronômica, food trucks com uma grande variedade de lanches, porções, salgados e doces estarão à disposição do público que preza por uma alimentação diversificada e de qualidade.

INGRESSOS

Para garantir o seu ingresso, acesse o site Guichê Web (https://www.guicheweb.com.br/sumare-arena-music_18903). A partir do dia 10 de fevereiro, o Trailer Sumaré Arena Music, estará aberto das 10h às 20h, na Praça das Bandeiras, região central do município. Mais informações, através do telefone (19) 3873 2442 / (19) 9 9277 4809 / www.sumarearena.com.br.

SUMARÉ ARENA MUSIC

Além de arquibancada, Arena Pista, Área VIP, Área VIP Open e camarotes corporativos, o local ainda terá uma estrutura completa com praça de alimentação, palco Evoke e estacionamento. O complexo vai contar com o apoio e monitoramento da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar para garantir a segurança do público.

Com o rodeio 100% coberto, o Sumaré Arena Music 2023 será realizado em um espaço de 79.000 metros quadrados, sendo 12.000 metros quadrados de área coberta, asfaltada, 100% monitorada e com infraestrutura de primeiro mundo. Prepare seu coração! Você vai se surpreender!

SHOWS

06/04 – Ana Castela e Guilherme & Benuto

07/04 – Me Leva Festival (Belo, Turma do Pagode, Pixote, Hungria e DJ FB)

08/04 – Maiara & Maraisa e Luan Santana

14/04 – Henrique & Juliano e Rayane & Rafaella

15/04 – Hugo & Guilherme e Zé Felipe

SUMARÉ ARENA MUSIC

Data: 06 a 15 de abril

Local: Expo Águas Sumaré – Rua Ângelo Ongaro, 1.700 – Parque Residencial Casarão – Sumaré/SP.

Informações: (19) 3873 2442 / (19) 9 9277 4809 / www.sumarearena.com.br

