Sumaré. IPTU cota única vai até 31 de março

O vencimento da primeira parcela ou da cota única

com 10% de desconto, do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2023 de Sumaré foi prorrogado para o dia 31 de março. O pagamento poderá ser efetuado em casas lotéricas e agências da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Sicoob e Santander, além da internet banking.

Aqueles que, porventura, não receberem o carnê podem emitir a via do boleto no site www.sumare.atende.net – link auto atendimento ou em um dos pontos abaixo:

· CEAC (Central de Atendimento ao Contribuinte): Rua José Maria Miranda, 1.184, Centro;

· Posto de arrecadação do Centro Administrativo de Nova Veneza: Avenida Brasil, nº 1.111, Jardim Nova Veneza;

· Posto de atendimento do Matão: Avenida Minasa, nº 1.136, Vila San Martin.

· Poupatempo Sumaré : localizado no Shopping Park City Sumaré, na Avenida Rebouças – mediante agendamento.

O contribuinte deverá apresentar um recibo dos exercícios anteriores e/ou documento de propriedade do imóvel, caso não conste o nome no Cadastro Imobiliário, para retirada dos respectivos lançamentos do IPTU, das 8 às 17 horas.

Em 2021, Sumaré foi a 12ª cidade do Brasil que melhor aplicou os recursos arrecadados em melhorias para a população. É o que apontou a primeira edição do Índice de Retorno do Tributo Municipal (IRTM), um estudo da empresa Assertif. De acordo com a análise, a cidade reverteu de maneira eficiente as taxas e tributos pagos pela população, gerando crescimento em todas as áreas e qualidade de vida dos moradores.

O estudo mediu a capacidade das 100 maiores cidades do país de reverter os tributos arrecadados em serviços para a população. A análise levou em conta o desempenho dos municípios em todas as áreas, como infraestrutura, educação, saúde, segurança, mostrando o quanto essas áreas custam em termos de impostos tomados do PIB (Produto Interno Bruto).

As cidades que oferecem os melhores resultados em serviços públicos e com menor custo em tributos receberam as notas mais altas no ranking.

