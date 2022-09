A unidade do restaurante Bom Prato, que serve refeições saudáveis por preços acessíveis, será inaugurada nesta quarta-feira (14), em Sumaré. A inauguração acontece às 10h30, com uma solenidade com autoridades, e a unidade abre às portas ao público às 11h30. Esta é a primeira unidade do restaurante no município.

Instalado em uma área de mil metros quadrados, na Rua José Maria Miranda, 581, na região Central, o restaurante popular vai oferecer café da manhã a R$ 0,50 e almoço a R$ 1. Crianças com até 6 anos não pagam.

Serão servidas na unidade do município 1,5 mil refeições diárias, sendo 300 no café da manhã e outras 1,2 mil no almoço. O cardápio é elaborado por nutricionistas e conta pão com manteiga, fruta, doce, café, leite e achocolatado, servidos a partir das 7h30 no café, e com legumes, proteína, arroz, feijão, fruta ou doce para o almoço, a partir das 10h30.

“Os alimentos chegam à unidade e vão para área de seleção, onde tudo é separado, higienizado e setorizado até ser preparado. Seguimos todos os protocolos sanitários e de segurança para oferecermos alimentos saudáveis às pessoas”, destacou a nutricionista Graziela Jarussi. “Na cozinha tudo é bem separado, desde as áreas onde são preparadas as refeições até onde são lavados os utensílios. Tudo sempre com muito cuidado” completou.

O prefeito Luiz Dalben ressaltou a importância da inauguração da unidade em Sumaré, que garantirá a segurança alimentar de moradores por preços populares. “O Bom Prato é uma conquista muito grande para Sumaré. Uma parceria com o governo do estado de São Paulo com o objetivo de oferecer alimentação digna e saudável acessível a todos.”, disse.