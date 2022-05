Ofertando novas opções de compras e lazer, além de incentivar o trabalhador local, a Prefeitura de Sumaré inaugura nesta sexta-feira, dia 13, a nova feira noturna da região de Nova Veneza, no Vila Flora. O funcionamento será das 17 às 22 horas, na área instituicional do condomínio, na Avenida Ipê Roxo, 395, e contará com com barracas que oferecem produtos variados, entre itens de hortifruit, alimentos, utensílios de uso geral e artesanato.

“Em 2019, implantamos a primeira feira noturna na cidade, a Feira do Luar, na praça do Jardim Macarenko, que é um sucesso desde então. Atendendo aos pedidos da população, estamos ampliando as feiras noturnas em Sumaré, oferendo aos moradores uma opção de compra de produtos frescos e de qualidade, além de uma opção de lazer e de valorização dos comerciantes locais, sempre atendendo todas as normas de proteção e sanitárias. Tem muita coisa acontecendo no Município, muitas obras, revitalizações e investimentos, sempre pensando em oferecer uma cidade digna à população. Isso é compromisso e comprometimento com a população”, comentou o prefeito Luiz Dalben.

A Prefeitura implantou feiras noturnas em toda a cidade: às terças-feiras as feiras noturnas são na Pista de Skate da Avenida da Amizade e na Avenida Mercedes Tiago, no Jardim Dulce, próximo ao condomínio Viva Vista, região de Nova Veneza; às quartas as feiras ocorrem na Praça do Macarenko e na Avenida Fuad Assef Maluf, Jardim Picerno; às quintas, as feiras noturnas estão na Praça do Angelo Tomazin, região do Maria Antonia, e na Praça do Ipiranga, rua Rodigar Araújo Santos, n° 21, Jardim Ipiranga, região da Área Cura; às sextas, as feiras são na região do Matão, na Àrea de Lazer do San Martin, na Avenida Minasa, e Praça dos Ipês, cruzamento das ruas José Antônio Batista e Evaristo Laurindo da Silva , Jardim dos Ipês, região do Maria Antônia.