O comércio de Sumaré funcionará em horário especial no próximo sábado, 11/06, véspera do Dia dos Namorados. Para facilitar as compras dos casais que deixaram o presente para a última hora, as lojas funcionarão das 9h às 18h.

Este ano, a expectativa da Acias (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré) é que as vendas registrem um crescimento de 7% em relação ao ano passado. A queda das temperaturas e a volta de eventos, como as festas juninas, devem ajudar a alavancar as vendas. Roupas, sapatos, acessórios, perfumes e flores estão entre os presentes mais procurados.

Felipe Alberto Verza Ferreira, presidente da Acias, afirma que o comércio de Sumaré, na região central e também nos bairros, é diversificado e oferece uma grande variedade de presentes para todos os estilos. Durante a semana, o horário de funcionamento do comércio é das 9h às 18h.

O presidente da Acias lembra que a data também é aguardada com expectativa pelo setor de bares e restaurantes. E este ano, a expectativa é ainda maior já que, desde o início da pandemia, é a primeira vez que estabelecimentos poderão operar com 100% da capacidade. No ano passado, o funcionamento estava restrito até as 21h.