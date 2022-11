A Guarda Municipal de Sumaré recebeu novos uniformes para toda a corporação. Os kits são compostos por botas, jaquetas, camisetas, calças e camisetas e vão contribuir para um serviço de mais qualidade e conforto do efetivo.

“Desde 2017, investimos na nossa Guarda Municipal, ofertando mais segurança para nossos colaboradores e população. São melhorias na parte estrutural, redequações, investimentos em equipamentos e capacitações. Trabalhamos com dedicação e empenho para proporcionar um ambiente de trabalho adequado, um serviço de qualidade e resgatar a auto estima de nossos colaboradores. O resultado de tudo isso é um trabalho sério, que visa à segurança e proteção da população”, comentou o prefeito Luiz Dalben.

Para lidar com ocorrências de maior grau de periculosidade, foi criada a ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) da Guarda Municipal. O grupamento reúne as equipes táticas e do Canil para realizar procedimentos e gerenciamento de crise. Na sede da GM, foi implantada a CECOM (Central de Comunicação e Monitoramento), um novo sistema operacional que integra o atendimento à população, monitoramento da cidade e despacho de ocorrências. Novas viaturas e uma Base Móvel para o Canil também foram entregues para a corporação, além de equipamentos e materiais. Além disso, agora os guardas contam com tablets e rádios digitais criptografados para realizar as ocorrências.

Sumaré conta agora com as câmeras de monitoramente inteligente. Os equipamentos estão instalados em pontos estratégicos, principalmente nas entradas e saída do Município, verificando o tráfego e veículos e contribuindo para gerar mais segurança à população. A cidade também ganhou novas unidades de polícia na Área Cura, Matão e Picerno, descentralizando o atendimento e fazendo a cidade ser mais segura para todos.

Os GMs Agentes de Fiscalização Ambiental foram regulamentados no Município e trabalham em conjunto com o GPA (Grupo de Proteção Ambiental) da Guarda. E agora a Guarda Municipal atua diretamente como fiscal de postura, na aplicação das medidas adminsitrativas cabíveis e autuação por infrações ao código de posturas pertinentes à poluição sonora, perturbação de sossego público, preservação da ordem e bem-estar social.

O Promad (Programa Anti-Drogas) foi ampliado em 73%, focando na prevenção do uso de drogas lícitas e ilícitas. As capacitações e cursos de requalificação também foram reforçados. Todas as poperações preventivas e ostensivas foram ampliadas, atuando in loco nas ocorrência e patrulhamento em toda a cidade e em parceria com as Polícias Civil e Militar. Também foram intensificadas as ações com o Canil, cuidando com carinho dos cães e oferecendo apoio em diversos tipos de situações. Mensalmente, os índices de criminalidade caem na cidade.