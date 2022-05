A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria de Obras, está com as obras em andamento de cinco novas mini arenas esportivas, as “Areninhas”. Os complexos esportivos estão sendo construídos nos bairros do Matão, São Judas, Vírgilio Basso, Nova Veneza e Jardim dos Ipês.

“Este é um projeto em parceria com o governo do estado. A contrapartida da Prefeitura foi a cessão do espaço e a preparação da área para a obra”, explica o secretário de Obras e Serviços Públicos, Aparecido Fernandes.

As mini arenas esportivas contam com infraestrutura para campos de futebol society, com grama sintética, arquibancadas, campos 3×3 de basquete e iluminação de LED. Com isso, os bairros contarão com espaços projetados para mais atividades ao ar livre, esporte e socialização. Ao todo foram investidos mais de R$ 1,5 milhão nos complexos.

“As areninhas vêm para complementar o complexo esportivo já existente em Sumaré, ampliando o acesso dos moradores e incentivando a prática de esportes e lazer em espaços próximos, nos bairros. Mais do que diversão, o esporte é saúde e instrumento que pode transformar vidas”, destacou o prefeito Luiz Dalben.