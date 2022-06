Foto Rafael Rezende / TodoDia

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, após operação em Sumaré, o GAECO afirmou que a operação que cumpriu 4 mandados de busca e apreensão na casa e na farmácia do secretário de governo Welington da Farmácia, apreendeu aproximadamente R$157 mil reais.

A princípio, segundo o promotor de justiça do GAECO, Rodrigo Lopes, as investigação são acerca de exigências de pagamentos em troca de liberação de alvarás. Foram apreendidos também documentos, computadores e pendrives, que serão objetos de análise. As investigações – por enquanto – se concentram apenas no secretário, que também comanda a secretaria municipal de obras.

Dos R$157 mil apreendidos, parte foi encontrada na farmácia de Weligton e parte na residência, um montante estava no sofá e outro montante espalhado nas mochilas dos filhos de Welington, que iriam para a escola no momento da ação da polícia. Segundo o GAECO, Welington não declarou a origem do dinheiro.

“Com a chegada da polícia, ele demorou pra abrir a porta, quando as equipes conseguiram avisar sobre o mandado de busca e conseguir entrar, foram iniciadas as buscas, um pacote de dinheiro estava no sofá e os demais pacotes enfiados nas mochilas das crianças”, disse Rodrigo.

Não houve mandado de prisão do secretário, apenas de busca e apreensão. As investigações se iniciaram em 2019.