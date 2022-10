Quatro projetos de lei serão votados pelos vereadores de Sumaré na próxima sessão ordinária, realizada nesta terça-feira (25). A 36º reunião do ano está marcada para as 15h, no plenário da Câmara Municipal, com transmissão em tempo real pelo YouTube.

Os dois primeiros projetos a serem discutidos e votados tratam sobre medicamentos. O primeiro, PL nº 283/2022, de autoria do vereador Hélio Silva (Cidadania), disciplina o descarte, o recolhimento e a destinação de medicamentos vencidos ou daqueles excedentes ainda em validade, como proteção ao meio ambiente e à saúde pública. Já o PL nº 228/2021, de autoria do vereador Toninho Mineiro (PV), institui o Programa de Incentivo à Doação de Remédios e Medicamentos em Sumaré.

Em seguida, os vereadores votam o PL nº 252/2022, apresentado pelo presidente da Casa, vereador Willian Souza (PT), que denomina como Rua Maria Beatriz do Nascimento a Rua 14 do bairro Vila Operária e Popular.

Por fim, os vereadores discutem o PL nº 276/2022, proposto pelo vereador Andre da Farmácia (PSC), que cria o Programa Municipal de Incentivo à Produção de Mel e seus derivados. Antes da votação do projeto, será votada uma emenda modificativa proposta pelo próprio autor da matéria, em conjunto com os vereadores Hélio Silva e Joel Cardoso (PSD).