Sumaré Folia agita em todas as regiões da cidade

O Sumaré Folia é sucesso em toda a cidade e

mobiliza centenas de pessoas, com muita alegria e animação! Este ano, Prefeitura retomou as comemorações presenciais de Carnaval e todas as regiões recebem atividades para toda a família. Nesta quarta-feira, dia 15, o evento acontece na feira noturna do Macarenko, região central, a partir das 18h30. Na quinta, dia 16, a ação será na feira noturna do Ipiranga, na rua Rodigar Araújo dos Santos, região da Área Cura.

Além de muita música e alegria, a festa conta com tendas de oficinas de confecção de máscaras e pintura de rosto, distribuição de pipoca e algodão doce, apresentações da Banda Municipal Dorival Gomes Barroca, atividades lúdicas, atrações culturais e artísticas, orientações de prevenção a dengue, DSTs e saúde bucal.

O Fundo Social realizará o tradicional Baile da Melhor Idade, voltado para os idosos residentes em Sumaré cadastrados nas atividades dos Grupos da Melhor Idade, com o clássico concurso de fantasias. No dia 17 de fevereiro, no Centro de Convivência da Terceira Idade, em Nova Veneza, haverá muita música, animação e diversão. Serão votados e premiados a melhor Fantasia, melhor Abadá e Foliões mais animados.

Também acontecem as comemorações com os alunos e referenciados nas escolas municipais e CRASs (Centros de Referência em Assistência Social) da cidade. E nos dias 18 e 20 de fevereiro, a Banda Municipal fará Concertos de Carnaval no Shopping ParkCity Sumaré, a partir das 16 horas.

“Este ano, retomamos nossas comemorações presenciais de Carnaval, levando alegria e muita diversão para nossa população. São diversas atividades em todas as regiões da cidade, em ambientes que proporcionam a reunião familiar e alegria para todos. Também vamos realizar nosso tradicional Baile de Carnaval da Melhor Idade, com decoração, marchinhas e premiação de diversas categorias, contagiando a todos com muita animação e alegria. Trabalhamos para elevar a auto-estima e promover um envelhecimento saudável, ativo e com muito carinho, mas sempre com respeito à vida”, explicou a presidente do Fundo Social, Mara Dalben.

“Estamos muito felizes em poder promover ações que levam entretenimento, alegria e união da família neste período tão divertido e feliz. Convidamos nossa população a vestir sua fantasia e se divertir com a gente!”, convidou o prefeito Luiz Dalben.

Carnaval sem folia. Veja programação dos cinemas

Regras de conduta para curtir o carnaval sem medo de errar Pelos sexólogos Natali Gutierrez e Renan de Paula “Allah-lá-ô, ô ô ô ô ô ô, mas que calor ô ô ô ô ô ô”.. e finalmente em 2023 o tão esperado carnaval está de volta. Depois de um hiato devido à pandemia, nesse ano todas as expectativas estão redobradas para a época mais festiva do ano. Bloquinhos de rua, festas privadas, desfiles de escolas de samba e muita agitação prometem marcar esse carnaval! Mas para que a festa seja completa, todos devem se lembrar que na hora da paquera o respeito e o consentimento são as peças fundamentais para uma troca em parceria. E para não restar duvidas, os sexólogos Natali Gutierrez e Renan de Paula, nomes à frente da Dona Coelha, deixam algumas regrinhas de conduta essenciais Renan de Paula 1 – Respeite e sempre peça consentimento. Isso significa que você deve sempre obter consentimento explícito antes de fazer qualquer ato sexual, seja com uma pessoa que você conhece ou não; 2- Seja consciente, você é responsável por suas ações, leve com você e sempre use camisinha; 3- É extremamente proibido em qualquer ocasião, assédio sexual ou qualquer comportamento que possa causar desconforto ou desrespeito às outras pessoas; 4- Não julgue, critique ou duvide da orientação sexual dos outros. Cada pessoa tem o direito de fazer suas próprias escolhas. Discriminação é crime; 5- Seja consciente dos seus comportamentos e atitudes e evite perpetuar estereótipos de gênero negativos; 6- Seja consciente dos seus limites e não exagere na bebida. Natali Gutierrez 1. Não seja inconveniente, sempre respeite o espaço das outras pessoas; 2. Aceitar que não, significa não. Não insista ou pense que o não é um talvez, mais uma vez, não é não!; 3. A simpatia não significa querer te beijar, não confunda o momento de alegria como vantagem para suas vontades; 4. Dê espaço para a pessoa, não fique cercando, fazendo comentários desagradáveis ou limitando o espaço de circulação dela; 5. Entender se a vibe da pessoa é a mesma que a sua. Agora é colocar em prática as dicas e regras de conduta do casal Natali e Renan e curtir em grande estilo a folia do Carnaval

