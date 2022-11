A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por meio do PAT e em parcerias com empresas do município, realiza neste sábado o 1º Feirão do Emprego, entre 8h e 15h. O evento acontece na unidade de Sumaré da Faculdade Anhanguera.

Ao todo, serão mais de 20 empresas que possuem instalações no município, como Honda, Coca-Cola, São Vicente, Good Bom, Arena Atacado, Savegnago, PPG, Transjordano, entre outras. O Ciee (Centro de Integração Empresa- Escola) oferecerá vagas de estágio remunerado em diversas áreas. A previsão é que sejam disponibilizadas mais de 400 vagas.

Os interessados devem levar apenas documentos pessoais e um currículo atualizado. Durante o evento serão oferecidas também palestras voltadas ao mercado de trabalho, com temas que vão desde elaboração de currículos, passando por definição de carreira até técnicas para entrevistas. O 1º Feirão do Emprego conta com o apoio da Acias (Associação Comercial e Industrial de Sumaré).

Mutirão de vagas

Na próxima terça-feira (22), o time de Atração e Talentos da rede de supermercados São Vicente também realizará mais um mutirão para preencher as vagas oferecidas na unidade que será inaugurada em Sumaré. A ação ocorrerá a partir das 8h30, na Faculdade Anhanguera Sumaré. Os interessados deverão levar currículo atualizado e documento pessoal com foto.

PAT segue com 157 vagas abertas

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Sumaré também segue com 157 novas oportunidades para quem busca o primeiro emprego ou uma recolocação no mercado de trabalho. O destaque é para a função de Auxiliar de Logística, que soma 80 vagas e para Analista de Folha de Pagamento.

As pessoas que se enquadram nos perfis solicitados podem se dirigir à unidade, localizada na Rua Justino França, 143, na região Central. O horário de funcionamento é de segunda à sexta-feira, das 8h às 16h. O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Sumaré disponibiliza também o telefone (19) 3803–3003 para dúvidas e mais informações.

Confira as vagas abertas no PAT:

Auxiliar de Logística (20 vagas): ensino fundamental. Vagas PCD.

Auxiliar de Estoque (3 vagas): ensino médio completo. A experiência para o cargo é de 6 meses.

Ajudante de Cozinha (5 vagas): ensino médio cursando.

Fiscal de Prevenção de Perdas (3 vagas): ensino médio completo. A experiência para o cargo é de 6 meses.

Atendente de Lanchonete (5 vagas): ensino médio incompleto.

Auxiliar de Logística (60 vagas): ensino médio completo.

Auxiliar de Manutenção (1 vaga): ensino médio. Conhecimento em Hidráulica e Elétrica. NR-10 será um diferencial.

Analista de Folha de Pagamento (RH) (60 vagas): superior completo. A experiência para o cargo é de 6 meses.