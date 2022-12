O CMDCA (Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente) realiza neste sábado (10), entre 8h e 12h, a eleição para escolha de conselheiros tutelares suplentes. Concorrem às duas vagas disponíveis três candidatos: a estudante de Serviço Social Andréa Cardoso Carillo, a Déia, o Assistente Social Francis Alisson de Oliveira e a autônoma Cirlene Lopes Santos, a Ci.

A votação é aberta a toda a população que possui título de eleitor. As urnas estarão espalhadas nas sete regiões da cidade e da Zona Rural. No Matão, o local para votação é a EE (Escola Estadual) Professora Maria de Lourdes Martins; no Picerno, a votação será na EE Professora Alice Antenor de Souza; no Centro, os eleitores podem escolher um candidato na EM (Escola Municipal) José de Anchieta; em Nova Veneza a votação acontece na EE Ângelo Campo Dall’Orto; no Matão, as urnas estarão na EE Wadih Jorge Maluf; na Área Cura, será possível votar na EE Professora Jeny Bonadia R. Santarrossa; e no bairro do Cruzeiro, as urnas estarão na Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Ravagnani Basso.

No dia da votação é preciso levar, além do título eleitoral, um documento com foto.

Sumaré possui atualmente cinco conselheiros tutelares na ativa, eleitos em 2020 para um mandato de quatro anos. As vagas de suplentes do pleito deste sábado estão disponíveis em consequência da vacância dos cargos durante o mandato 2020-2024. A eleição para membros de um novo mandato, titulares e suplentes, acontece no final de 2023.

O Conselho Tutelar de Sumaré está instalado na Rua Máximo Biondo, 224, no Centro. Os atendimentos funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com plantões noturnos. Às quintas-feiras acontece a reunião de colegiado, sendo atendidos apenas os casos urgentes. Aos finais de semana, feriados e dias pontes, ocorre o plantão de 24 horas, à distância. Os telefones para contato são (19) 3828-7893 e 3873-2122.